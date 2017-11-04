Amazon CEO’su Jeff Bezos, resmi kayıtlara göre dünyanın en zengin kişisi konumunda. Bloomberg’in Milyarderler Endeksi’ne göre, Bezos’un servetinin değeri 95 milyar dolara yaklaşmış durumda. Ancak bahsi geçen miktarın önemli bir kısmı, Amazon hisselerine bağlı vaziyette. Dolayısıyla Bezos zaman zaman elindeki hisselerin bir kısmını paraya dönüştürüyor. Amazon CEO’su, her seferinde “ABD’nin SPK’sı” olarak tanımlanabilecek Securities and Exchange Commission’a (SEC) bu işlem hakkında bilgi veriyor.

Bezos, hafta içinde bir hisse satış işlemi daha gerçekleştirdi. Ancak bu işlem, daha öncekilerden biraz daha farklıydı. Bezos’un sattığı hisselerin değeri ilk defa 1 milyar doların üzerine çıktı. Son altı yıldır düzenli olarak hisse satan Amazon CEO’su, genellikle 900 bin ila 1 milyon arasında hisseyi elden çıkarmıştı. Buna rağmen Bezos’un elinde hâlâ 80 milyona yakın Amazon hissesi bulunduğunu belirtmek gerekiyor. Amazon CEO’su son olarak geçtiğimiz mayıs ayında 940.7 milyon dolar değerinde hisse satışı gerçekleştirmişti. Ancak o dönemden bu yana Amazon hisselerinin değer kazanması, Bezos’un geleneksel satışını daha kârlı hâle getirdi. Şirketin hisseleri sadece eylül ayında yüzde 18 oranında yükselmişti. Yıllık bazda ise söz konusu artış yüzde 48 seviyesinde.

Bezos’un kişisel harcamalarına yönelik tercihleri pek bilinmiyor. Amazon CEO’sunun Bill Gates veya Mark Zuckerberg gibi hayır işlerine yönelmediği ise biliniyor. Bezos’un ebeveynlerinin bir eğitim girişimi olsa da, bu girişimle Amazon CEO’sunun doğrudan bir ilgisi bulunmuyor. Dolayısıyla Bezos’un parasını nasıl harcayacağına dair spekülasyonlar biraz havada kalıyor.

Jeff Bezos Blue Origin’e daha fazla kaynak sağlayabilir

Bugüne kadar hayır işleriyle pek fazla ilgilenmemesi, Amazon’un patronunun bundan sonra da hayır işleriyle ilgilenmeyeceği anlamına gelmiyor. Bu konudaki niyetini ortaya koyan Jeff Bezos, Twitter hesabı aracılığıyla farklı fikirleri duymak adına bir anket de düzenlemişti. Bezos’un elindeki kaynağı uzay şirketi Blue Origin’e veya 2013’te satın aldığı The Washington Post’a da ayırması ihtimaller dahilinde yer alıyor.