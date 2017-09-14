Jaybird kablosuz kulaklık ailesine iki yeni ürün daha ekledi. Bu kulaklıklardan biri, şirketin kablosuz kulak topuzu formatındaki ilk ürünü olma özelliğini taşıyor. Jaybird Run adını taşıyan söz konusu model, 179 dolarlık fiyat etiketiyle ekim ayında satışa sunulacak. 149 dolarlık Freedom 2 de ekim ayında raflarda olacak.

Run, şirket adına bir sürpriz olmasa da önemli bir değişim niteliği taşıyor. Jaybird daha önce hiç kulak topuzu formatında bir ürün çıkarmamıştı. Ancak özellikle Apple AirPods sonrası bu tasarımın popüler hâle gelmesi nedeniyle şirketin kararı mantıklı görünüyor.

Ne var ki, Run kağıt üzerinde etkileyici özellikler sunmuyor. Kulaklığın pil ömrü sadece 4 saat. Ancak taşıma kutusu, kulaklığı iki defa daha şarj etmeyi sağlıyor. Jaybird, iki kulaklık topuzu arasındaki bağlantıyı ise Bluetooth ile kuruyor. Run’ın ABD fiyatının AirPods’un üzerinde olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Jaybird Run tere karşı dayanıklı

Run’ın kulaklık topuzları terlemeye karşı dayanıklı olmalarıyla dikkat çekiyor. Şirketin uygulamasına bağlanacak kulaklık, kullanıcılara sesi kişiselleştirme imkanı sunacak. Kulak topuzlarına yerleştirilen butonlarla müziği durdurmak ve başlatmak ya da Siri veya Google Assistant’ı aktive etmek mümkün olacak.

Jaybird Freedom 2 ise geçtiğimiz yıl satışa sunulan Freedom’ın yeni versiyonu olma özelliğini taşıyor. Freedom 2’nin topuzları, bir kabloyla birbirlerine bağlanıyor. Bu kablo kulaklık takıldığında kullanıcıların boyunlarının arkasında kalıyor.