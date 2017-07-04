Japonya Ay’a astronot gönderme planlarını açıkladı

Japonya’nın NASA’ya karşılık gelen uzay ajansı, kısaltılmış adıyla JAXA, 2030 yılına kadar Ay’a insan göndermeye yönelik planlarını açıkladı. Henüz devlet tarafından onaylanmamış olan taslak plan doğrultusunda öngörülen misyon başarılı olabilirse, bir Japon astronot ilk kez Uluslararası Uzay İstasyonu’nun ötesine geçmiş olacak.

Bu plan Japonya’nın kendi roketini geliştirip uzaya fırlatacağı anlamına gelmiyor. JAXA bunun yerine NASA’nın öncülüğünde, birden fazla devletin katıldığı bir projeye ortak olmak, ayın yörüngesinde yeni bir uzay istasyonunun inşa edilmesine katkıda bulunmak istiyor. Misyonun 2025 yılında başlaması beklenirken, Japonya yüksek teknolojisiyle istasyondaki konumunu sağlamlaştırmak istiyor.

JAXA planıyla ilgili resmi detayları gelecek yıl Japon devletiyle paylaşacak. Japonya, yeni uzay istasyonunda bir yer edindikten sonra, astronotlarını da ayın yüzeyine indirmeyi başaracağını düşünüyor.

Bu duyuru bazıları tarafından Japonya’nın Asya uzay yarışına girişi olarak yorumlanıyor. Etraftaki birkaç ülkenin de son zamanlarda iddialı uzay misyonları hazırlığında olduğu biliniyor. Örneğin Çin, geçen yıl açıkladığı planlar doğrultusunda 2020 yılında Mars’a bir yüzey aracı indirmeyi hedefliyor. Ayrıca ülkenin Ay’a insan gönderme planı da bulunuyor. Hindistan ise 2014’te kendi Mars aracını göstermişti. Ülke 2018’de de ikinci insansız Ay yolculuğu misyonunu başlatmayı hedefliyor.