Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından Alibaba kuruluşunun 18. yılını kutluyor. Şirketin kurucusu olan, aynı zamanda hâlâ başkanlığını yürüten Jack Ma, 18. yıl kutlamasında ilginç bir performans sergiledi.

Sahneye bir motosiklet üzerinde gelen Ma, Michael Jackson’ın “Dangerous World” dünya turnesinde giydiğine benzer bir maske ve kostüm ile 40 bin kişinin karşısına çıktı. İlk olarak Billie Jean’in açılış notaları eşliğinde dans eden Ma, daha sonra arkasına gelen diğer dansçılarla şovunu sürdürdü. Ma’nın bu şovunu 40 bin kişi izledi.

Alibaba CEO’su daha önce de sahnede dans figürlerini sergilemekten kaçınmamıştı. Şirketin 2009’daki kuruluş etkinliğinde sarı bir peruk takan ve punk-rock tarzında giyinen Ma, “Aslan Kral” müziği eşliğinde dans etmişti. Ma, 2013’te ise TaoBao’nun kuruluşunun 10. yılını kutlamak için sahneye bir “pop yıldızı” gibi çıkmıştı.

Jack Ma etkinlikleri renklendirmeyi biliyor

Büyük şirketlerin etkinlikleri genellikle sıkıcı ve ağırbaşlı bir hava içinde geçer. Ancak Alibaba’nın etkinlikleri bu geleneği bozuyor. Bu değişimde en büyük pay ise şirketin kurucusu Jack Ma’ya ait. Ma’nın bundan sonraki yıllarda yapacakları şimdiden merak ediliyor.