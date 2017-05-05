IŞİD propaganda yapmak ve yeni militanlar kazanmak için neredeyse kurulduğu günden bu yana sosyal medyadan yararlanıyor. Ancak Twitter ve Telegram gibi platformların IŞİD hesaplarına yoğun baskı uygulaması, terör örgütünü yeni üyeler kazanmak ve mevcut üyeler arası iletişimi sağlamak için kendi sosyal ağını kurmaya itmişe benziyor.

Londra’da düzenlenen bir konferansta konuşan Avrupa Polis Ofisi (Europol) direktörü Rob Wainwright, iki gün süren bir operasyon sonucunda terör örgütüne ait yeni bir ağın ortaya çıkarıldığını açıkladı. Reuters’in haberine göre; Europol’ün ABD, Belçika, Polonya, Portekiz ve Yunanistan’da gerçekleştirdiği operasyonda toplamda 52 sosyal ağda 2 binden fazla aşırı unsur ortaya çıkarıldı.

Wainwright, bu operasyon sayesinde IŞİD’in kendi sosyal medya platformunu geliştirdiğinin anlaşıldığını belirtti. Wainwright ağ konusunda fazla bilgi vermedi. Ancak Facebook, Google ve Twitter gibi şirketlerin artan baskısının IŞİD’i kendi sosyal medya yapılanmasını kurmaya ittiğini dile getirdi. IŞİD’in sanal dünyada hareket etmesini zorlaştırdıklarını söyleyen Wainwright, buna rağmen terör örgütünün korkunç videolarını hâlâ çevrim içi ortamda yayabildiğini belirtti. Europol direktörü, örgüt üyeleri arasındaki sosyal medya iletişiminin de tam olarak kesilmediğini sözlerine ekledi.

Sosyal medya ve mesajlaşma platformlarının son zamanlarda IŞİD ile mücadele konusunda attığı adımlarda elde ettiği başarılar düşünülünce IŞİD’in kendi platformunu kurmaya çalışmasına şaşırmamak gerekiyor. Beyaz Saray, geçtiğimiz yıl IŞİD’in Twitter trafiğinin son iki yılda yüzde 45 oranında gerilediğini açıklamıştı. Twitter, bu açıklamadan birkaç ay önce IŞİD ile bağlantılı 125 bin hesabı askıya aldığını duyurmuştu. Telegram ise 2015’in sonlarında IŞİD destekçisi çok sayıda kanalı kapatmıştı. Facebook, Apple, Dropbox ve Microsoft gibi şirketler de IŞİD ile mücadeleye katılmıştı.

IŞİD propaganda için kendi sosyal ağlarını kurmaktan vazgeçmeyecek gibi görünüyor

Ancak IŞİD’in propaganda ve iletişim amacıyla kendi sosyal platformlarını kurması, sanal ortamda terör örgütüne karşı yürütülen mücadeleyi zorlaştıracak gibi görünüyor. Hem Wainwright hem de Europol, mücadelenin büyük şirketlerin sahasından özel ağlara kaymasının daha fazla sonuç almayı etkileyeceğini belirtiyor. Yine de, çevrim içi propaganda ile mücadele IŞİD’e karşı yürütülen savaşın önemli boyutlarından biri olmayı sürdürecek gibi görünüyor.