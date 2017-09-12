İrma Kasırgası artık etkisini yitirse de, üzerinden geçtiği topraklarda ciddi hasara sebep oldu. Kasırgadan önce ve sonra alınan uydu görüntüleri, İrma’nın bazı Karayip adalarında yol açtığı değişimin daha net görülmesini sağlıyor.

Kasırga, Karayipler’e geçtiğimiz hafta 5. kategori rüzgarlarla ulaşmıştı. Barbuda ve St. Martin gibi adalarda ciddi hasara yol açan kasırga, en az 33 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Bulutlar yavaş yavaş dağılırken, kasırganın yol açtığı tahribat da uydu fotoğraflarıyla daha net görülüyor. Kasırgadan önce ve sonra alınan görüntüler arasındaki fark ise oldukça çarpıcı. Ağustos ayının sonunda gök yüzünden yemyeşil görünen adalar, kasırganın ardından kahverengine bürünmüş durumda.

İrma Kasırgası deniz tuzunu da adaların içlerine getirdi

Peki adaların rengi neden değişti? Kasırganın adalardaki ağaçları yıkmış ve dallarını koparmış olması, ilk neden olarak göze çarpıyor. Ancak kasırganın adaya getirdiği deniz tuzunun da sağlam dallardaki yaprakların kurumasına yol açmış olabileceğine dikkat çekiliyor. Kasırga sonrasında denizin daha mavi görünmesi de gözden kaçmıyor. Araştırmacılar bu durumun dalgalı denizin ışığı daha iyi yaymasından kaynaklandığını belirtiyor.