iPhone’umu Bul Coachella festivalindeki hırsızın yakalanmasını sağladı

Teknolojinin gelişimi, hayatın pek çok noktasında tartışılmaz bir katkı sağlıyor. Hırsızlıkla mücadele de söz konusu alanlar arasında yer alıyor. Geçen hafta sonu ABD’de gerçekleştirilen Coachella festivalinde kısa süre içinde yaklaşık 130 akıllı telefon çalan Ronaldo De Jesus Honao isimli hırsız, teknolojiyi iyi kullanan polis ve festival katılımcılarının işbirliğiyle yakalandı. Polis ilk olarak Reddit üzerinden festival alanındaki çadırlardan birinin etrafındaki hırsızlık vakalarının arttığı bilgisine ulaştı. Ardından Apple’ın iPhone’umu Bul özelliğini aktive eden katılımcılar, polisin yardımına koştu.

Festivale katılımcılarının büyük bir kısmının sosyal medyayı aktif olarak kullandığının bilincinde olan polis, etkinlik süresince sosyal medyayı yakından izledi. Gizmodo’ya konuşan komiser yardımcısı Dan Marshall, telefonların kaybolmasına ilişkin konuyu Reddit’te farkettiğini belirtti. Marshall, yapılan paylaşımların ortak noktasının “Telefonların Sahara çadırının etrafında kaybolması” olduğunu ifade etti.

iPhone’umu Bul sayesinde hırsızın konumu tespit edildi

Bu alanı izleme altına alan polis, bir şüpheli bulmayı başaramadı. Ancak bu noktada da festivale gelen izleyiciler devreye girdi. iPhone’umu Bul özelliğini aktive edenlerin kendilerine başvurduğunu belirten Marshall, böylelikle hırsızın yakalandığını söyledi. 36 yaşındaki Henao, büyük kapsamlı hırsızlık ve çalıntı mal bulundurmak suçlamasıyla tutuklandı.

Henao’nun çantasında bulunan 130’dan fazla telefonların büyük kısmı sahiplerine iade edildi. Kalan telefonlar ise Coachella’nın kayıp eşya departmanına gönderildi. Polis, festivale gelenlere telefon ve cüzdanlarını ön ceplerinde saklamalarını tavsiye etti.