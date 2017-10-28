Apple’ın 12 Eylül’de tanıttığı iPhone X, 27 Ekim itibarıyla yurt dışında ön siparişe çıktı. Teslimatları 3 Kasım’da başlayacak olan akıllı telefon için talebin arzdan daha fazla olması, telefonun kısa sürede eBay’de “karaborsa”ya düşmesine yol açtı.

Apple’ın yeni telefonu için teslimat süresi ön siparişlerin açılmasından sonra kısa bir sürede 5-6 haftaya yükselmişti. Hızlı davranarak yeni iPhone’a fazla beklemeden kavuşma şansını yakalayan bazı kişiler, arz-talep dengesizliğini fırsata çevirmek için harekete geçti. Pek çok kişi, henüz eline geçmeyen telefonu eBay üzerinde satışa çıkardı.

iPhone X’un 64 GB’lık versiyonu ABD’de 999 dolar karşılığında satılıyor. eBay üzerinde ise bu versiyon için verilen teklifler 1999 dolara kadar yükselmiş durumda. Bazı satıcılar ise Apple’ın OLED ekranlı yeni telefonunu “Hemen satın al” seçeneğiyle satıyor. Bu seçenekte fiyatlar 1380 dolar ila 3 bin 499 dolar arasında değişiyor. 3 bin 499 doların telefonun 256 GB versiyonu için talep edildiğini belirtmekte fayda var.

iPhone X Türkiye’de 6 bin 99 TL’den başlayan fiyatlarla satılacak

iPhone X Türkiye’de 6 bin 99 TL’den başlayan fiyatlarla satılacak. Telefonun 256 GB kapasiteli versiyonu içinse 6 bin 899 TL ödemek gerekecek. Apple’ın yeni gözdesinin Türkiye’de ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.