iPhone X’u videoya çeken YouTuber babasını işinden etti

Apple’ın, kızının iPhone X’u incelediği videosu YouTube’da elden ele yayılan bir mühendisin işine son verdiği söyleniyor. Brooke Amelia Peterson adlı bir YouTube kullanıcısı, geçen haftanın başlarında bir video günlüğü yayınladı. Bu günlük videosunda Apple yerleşkesine, babasını ziyarete gidiyor ve babasının elinde iPhone X’u görüyor. Peterson’ın videosu 9to5Mac gibi sitelerin de dikkatini çekince, YouTube’da kısa sürede yayıldı.

Peterson, videosu nedeniyle babasının işten kovulduğunu iddia edildi. Yeni bir video yayınlayan ve sonunda gözyaşları da döken Peterson, babasının kendisine henüz piyasaya çıkmamış bir cihazı Apple’ın yerleşkesinde çekmesine izin vererek bir Apple şirket kuralını çiğnediğini söyledi. Apple’ın Peterson’dan videoyu kaldırmasını istediği söyleniyor. Ne var ki, video bir kere yayıldıktan sonra Peterson’ın videoyu kaldırması bile yeterli olmayacaktı.

Videonun kendisine baktığımızda, iPhone X’un masum bir ön incelemesi gibi görünüyor. Ne var ki, iPhone X’da çalışana özel birtakım QR kodları dikkat çekiyor. Aynı zamanda videodaki iPhone X’da bir anlığına görülen Notlar uygulamasında da henüz çıkmamış Apple ürünlerinin kod adlarının bulunduğu iddiası mevcut.

Apple yerleşkesinde video çekiminin kesinlikle yasak olduğu belirtiliyor. Henüz piyasaya çıkmamış iPhone X’u bu şekilde videoya çekmek açıkça kural ihlâli oluyor.

Benzer durumlar geçmişte de yaşanmıştı. Bir Microsoft çalışanı, oğlunun Xbox 360’ın fotoğraflarını, çıkışından önce yayınlaması nedeniyle kovulmuştu. Olaya konu olan Apple mühendisinin şirkette dört yıldır çalıştığı belirtiliyor. iPhone’un radyo frekans ve kablosuz devre tasarımını inşa etmekte görev alıyordu.