iPhone X’da uygulama geçişleri böyle olacak

Ekranın sınırlara kadar uzatılması için Ana ekran tuşunun iPhone X’dan kaldırılması Apple’a epey baş ağrısı verdi. Öncelikle Touch ID parmak izi okuyucusu kaldırıldı, bunun yerine Face ID getirildi. Bundan daha fazlası da var. Ana ekran tuşu iPhone arayüzünde gezinirken önemli bir görev üstleniyor Ana ekrana dönme veya uygulamalar arasında geçiş gibi işler için kullanılıyor. Apple bu tuşun işlevlerini dokunmatik hareketlerle değiştirmeyi planlıyordu ki, söz konusu hareketlerin nasıl bir deneyim sunacağını ortaya çıkan bir videoyla gördük.

Günümüzün iOS işletim sisteminin atası olan iPhone OS tek bir uygulamada etkileşim göz önünde bulundurularak tasarlanmıştı. Bu nedenle kullanıcılara sadece tek bir uygulamaya odaklanmalarına yardımcı olacak kontrol mekanizmaları barındırıyordu. Bu durum donanım kaynakların idareli şekilde kullanılmasına da yardımcı oluyordu. Ne var ki, günümüzde aynı anda birden fazla uygulanmayı kullanmak, diğer bir deyişle çoklu görev önemli bir yer tutuyor. iOS de bu eğilimleri yakalamak ve kullanıcıların hayatını daha da kolaylaştırmanın peşinde.

iOS 11 ile birlikte iPad’lerde çoklu görev deneyimini daha da iyileştirecek çeşitli araçlar ve özellikler getirilmişti. Ancak iPhone X’da başka özel yöntemlere ihtiyaç var. Üstelik Ana ekran düğmesi de bulunmadığı için yeni kontrol mekanizmalarını kullanmak gerekiyor. Örneğin, çoklu görev arayüzüne erişmek için çift basılacak Ana ekran düğmesi bulunmuyor, bunun yerine iPhone X kullanıcılarının uygulamalar arasında geçiş için ekranda sürükleme yapmaları gerekiyor.

App switching on iPhone X looks pretty smooth. (via https://t.co/mXpNJhOwzw) pic.twitter.com/Lf9X3twx58 — Webastiaan the Sith (@sdw) October 25, 2017

Uygulama geçişleri kolay ve pürüzsüz görünmekle birlikte bazı soruları da akıllara getiriyor. Bu evrensel dokunmatik hareket bazı uygulamaların kendi içinde kullandığı dokunmatik hareketlerle çakışabilir, özellikle de sürüklemeler kenarlardan yapıldığında zaman bu ihtimal doğabilir. Apple, iOS uygulamalarının kullanımı konusunda geliştiricilere yeni kurallar getirmişti ve muhtemelen bu durum da düşünülmüştür. Bu durumda uygulama geliştiricilerinin uygulamalarını veya oyunlarını iPhone X için yeniden tasarlamaları gerekecektir.