iPhone X üretiminde kasım ayıyla birlikte tempo yükselebilir

Apple’ın OLED ekranlı amiral gemisi telefonu iPhone X, 27 Ekim’de ön siparişe çıkacak. Akıllı telefon 3 Kasım itibarıyla raflarda olacak. KGI Securities tarafından hazırlanan bir analiz, yeni iPhone’un üretimi konusundaki sıkıntıları tekrarlıyor. Raporda özellikle çeşitli bileşenlerin tedariğinde sıkıntı yaşandığı belirtiliyor. Devre levhası, anten, geniş açılı kamera ve derinlik ölçebilen kızılötesi nokta projektör tedariğinde problem olan bileşenler arasında sayılıyor.

İnternette dolaşan pek çok haberde, Apple’ın tedarikçilerinin yeni iPhone’un üretimini artırma konusunda sıkıntı yaşadığı belirtilmişti. Telefonda yapılan radikal tasarım değişiklikleri ve bileşenlerin daha önce geniş ölçekte üretilmemesi nedeniyle ilk etapta yeni iPhone’un sevkiyatının kısıtlı olması öngörülüyor.

Daha önce çıkan haberlerde 3D sensör üretiminin sıkıntının kaynağı olduğu söylense de, KGI’ın son raporunda başka bileşenlerin tedariğindeki sıkıntılara da dikkat çekiliyor.

KGI Securities’in tecrübeli analisti Ming-Chi Kuo, yeni iPhone’un sevkiyatındaki en büyük problemin anten sistemi için esnek olarak basılan devre levhası olduğunu belirtti. Apple’ın devre levhası ihtiyacının büyük kısmını karşılaması öngörülen Murata’nın bu konuda başarılı olamadığı ve Cupertino merkezli şirketin işi başka bir üreticiye havale ettiği söyleniyor.

KGI’ın raporuna göre, geniş açılı kamera devresi de tedariğinde en çok problem yaşanan ikinci parça konumunda. Apple’ın yeni telefonundaki kamera sistemi, telefoto ve geniş açılı lensler için ayrı devre levhaları kullanıyor.

iPhone X sevkiyatları 2018 ile birlikte yüzde 50 oranında artabilir

Apple, iPhone X üretiminde kasım ayı itibarıyla gaza basacak gibi görünüyor. Şirketin bu çabasının 2017’deki telefon sevkiyatına bir katkıda bulunması beklenmiyor. Ancak 2018 ile birlikte telefon sevkiyatlarının yüzde 50 oranında artması öngörülüyor.