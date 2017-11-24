iPhone X Türkiye’de satışa sunuldu

Apple’ın gözde akıllı telefonu iPhone X, beklendiği üzere 24 Kasım tarihinde, yani bugün Türkiye’de satışa sunuldu. Uzay grisi ve gümüş renk seçeneklerine sahip telefonun 64 GB ve 256 GB kapasiteli versiyonları, sırasıyla 6099 TL ve 6899 TL’lik tavsiye edilen peşin satış fiyatlarıyla sunuluyor. Bununla birlikte üç mobil operatör de iPhone X’u tarifeye ek aylık ödeme ve bunun gibi çeşitli tekliflerle sunuyor.

iPhone X’un heyecanla karşılandığı yerlerin başında Apple’ın İstanbul’daki Zorlu ve Akasya mağazaları geliyor. Apple’ın yeni akıllı telefonu bu mağazalarda ilk kullanıcılarıyla da buluştu.

iPhone X’un ilk sahiplerinden olan Sedat Unay’ın hikayesi ilginç. Bu sabah saat 6 buçukta askerden terhis olur olmaz komutanına uçağına yetişeceğini söyleyen Unay, soluğu Apple Zorlu’daki randevusunda aldığını belirtmiş. Sedat Unay tercihini uzay grisi iPhone X’dan yana kullanmış.

Bir başka ilk iPhone X sahibi, Elektrik-Elektronik Mühendisi Sefer Selçuk ise sabah 7 itibarıyla Apple Zorlu önünde sıra beklemeye başlamış. Selçuk’un da tercihi 256 GB, uzay grisi iPhone X olmuş.

Sabancı Üniversitesi öğrencisi Bora Sak da sabahın erken saatlerinden itibaren iPhone X’u beklemeye başlamış. O’nun bu bekleyişine dedesi Fikret Taşkın da ortak olmuş.