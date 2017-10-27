Yurt dışında iPhone X teslimatları aralık ayına sarkıyor

Ön siparişe sunulan iPhone X‘un piyasada bulunabilirliği düşük gibi, ancak daha önce söylentilerin dolaştığı gibi, sahip olmak için aylarca beklemek gerekmeyecek gibi görünüyor. ABD, Birleşik Krallık, Çin, Japonya ve bunun gibi ön siparişin açıldığı ülkelerde teslimat için beş ya da altı hafta veriliyor. Hong Kong’daki Apple Store ise stokların tükendiği bilgisini paylaşıyor.

iPhone X’a hemen sahip olmak isteyen yurt dışındaki tüketicilerin elinde iki seçenek kalıyor; ya Apple mağazasının önünde sıraya girmek ya da eBay’de satılan ürünlerden bir tanesi için biraz daha yüksek fiyat ödemeye razı olmak. Bunun dışında 3 Kasım’da iPhone X’a sahip olacak tek şanslı müşteriler, ön siparişlerin açıldığı ilk dakikalarda Apple Online Store’u ziyaret edip telefonu satın alanlar olacak.

Aslında her yıl belirli bir model veya renk seçeneğinde bu tarz yoğun talep ve stok sıkıntısı yaşanıyor. Örneğin, geçen yıl iPhone 7 Plus’ın simsiyah modelinin, bu telefon yurt dışında satışa çıktığı ilk zamanlarda bulunurluğu düşüktü. İnternet üzerinden sipariş verenler için altı ile sekiz hafta arasında süre veriliyordu. AirPods’un piyasaya çıkışında da benzer durum gözlenmiş, bu ürünün stoklarda rahatlaması birkaç haftayı almıştı.

Apple’ın iPhone X stoklarının kısıtlı olmasına neden olarak ekran ve Face ID bileşenlerinin üretiminin arzu edilenden yavaş olması gösteriliyor. Apple iPhone X’da OLED panele geçiş yapıyor ve bunları rakibi Samsung’dan temin ediyor. Apple, Samsung’un yeterli ekran üretimine doğrudan bağlı, aynı zamanda Face ID bileşenleri için de birçok tedarikçiyle çalışıyor.

Yurt dışında iPhone X’a talep bu kadar yoğunken ve stoklar da henüz talebi karşılayacak seviyeye tam anlamıyla çıkmamışken, Apple’ın bu yeni telefonunun Türkiye’ye ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Ancak fiyatın açıklandığını dikkate alırsak, iPhone X’un Türkiye’de satışa sunulması için çok fazla beklemeyiz gibi görünüyor. Başlangıçta yurt dışında olduğu gibi talep arzı karşılamayabilir, ancak birkaç hafta içinde durum biraz daha normale dönecektir.