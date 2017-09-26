Apple‘ın OLED ekrana sahip ilk akıllı telefonu iPhone X, 12 Eylül’de tanıtılmıştı. Şirket, tanıtım etkinliğinde iPhone X’un teknik özelliklerinden bahsederken fazla detaya girmemeyi seçmişti. Tanıtım etkinliğinde bahsi geçmeyen detaylar, Apple tarafından resmi makamlara sunulan belgeler sayesinde gün yüzüne çıktı. iPhone X RAM kapasitesi de Çin’in telekom sertifikasyon birimi TENAA’nın belgeleri sayesinde öğrenilmiş oldu.

TENAA belgelerinde iPhone X’un RAM ve pil kapasitelerini ortaya çıkaran isim, OnLeaks rumuzlu ünlü duyumcu Steve Hemmerstoffer oldu. Hemmerstoffer, Apple’ın 12 Eylül etkinliğinde tanıttığı diğer akıllı telefonları iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’a ilişkin bilgileri de paylaştı.

iPhone X RAM kapasitesi konusunda iPhone 8 Plus ile aynı noktada duruyor

iPhone X RAM kapasitesi bakımından iPhone 8 Plus ile aynı noktada duruyor. Her iki telefonda da A11 Bionic işlemciye 3 GB RAM eşlik ediyor. 4.7 inç ekranlı iPhone 8’de ise 2 GB RAM bulunuyor.

iPhone X RAM kapasitesi konusunda resmi duyuru öncesinde yapılan tahminleri yanıltmıyor. 3 GB RAM ve A11 Bionic işlemci sayesinde Apple’ın yeni gözdesi iPhone X’un zorlu görevleri rahatlıkla yerine getirebilmesi bekleniyor.