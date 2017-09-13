Apple‘ın dün akşam tanıttığı yeni iPhone’lar içinde dikkati en fazla çeken ürün iPhone X oldu. Bu yeni akıllı telefon sahip olduğu tasarım ve özellikleri kadar adıyla da kendisinden epey bahsettirecek gibi görünüyor. iPhone X’in nasıl okunacağı konusunda farklı sesler duymanız mümkün.

Apple için “X” romen rakamlarındaki 10 sayısına karşılık geliyor. Geçmişte macOS sürümlerini OS X adıyla çıkaran Apple, burada da X harfiyle aslında 10 sayısını temsil etmişti. Ancak çoğu kişi bu işletim sistemini “OS 10” yerine “OS ex” şeklinde telafuz etmeyi tercih etmişti.

Benzer okuma karışıklığı şimdi Apple’ın akıllı telefonunda da yaşanacaktır. Apple, iPhone X’i iPhone 10 şeklinde okuyor. Gönderilen basın bültenlerinde de bu şekilde bir okumanın yapıldığını görüyoruz. Ne var ki, X karakteri başlangıçta İngiliz alfabesindeki harfi çağrıştırdığı için, etrafta Apple’ın yeni telefonunu “iPhone iks” veya “iPhone eks” şeklinde telafuz eden birçok kişiyi görebilirsiniz.

Doğrusu ise “iPhone 10”, “iPhone on” ya da “iPhone ten”. Başlangıçta bu telefonun adını doğru şekilde telafuz etmekte zorlanabilirsiniz, doğrusunu söylemek gerekirse biz de yazarken veya okurken zorlanıyoruz. Ancak zaman geçtikçe hepimiz iPhone X’un iPhone 10 olduğuna alışacağız.

Sonuç olarak Apple’ın bu yıl iPhone 8 ve iPhone 10 olmak üzere iki farklı iPhone modeli var. iPhone 9 da aradan çıktıktan sonra durum ne hâle gelir, Apple sadece iPhone X üzerinden mi yürür, bunu da gelecek yıllarda göreceğiz.