Apple’ın yeni akıllı telefonu iPhone X yarından itibaren dünya çapında birçok ülkede satışa sunuluyor. Bunun öncesinde yurt dışındaki teknoloji yayınlarının ön incelemelerini ve ilk izlenimlerini görmeye başladık. Wired tarafından gerçekleştirilmiş olan ön incelemede bu cihazın bildirim sistemiyle ilgili ilginç bir ayrıntı veriliyor.

iPhone X’un kilit ekranında bildirimlerin ön izlemeleri otomatik olarak gizleniyor. Aslında iOS’te de artık kullanıcıların gelen bildirimlerin ön izlemelerini kilitli ekranda göstermeme seçeneği bulunuyor. Böylelikle, mesajların gerçek ön izlemeleri yerine “Facebook’tan yeni mesaj” tarzında daha genel bildirim başlıkları gösteriliyor.

Ancak iOS cihazlarında bu özellik isteğe bağlı olarak kullanılıyor. Daha çok güvenlik ve gizlilik konusundaki hassas kullanıcıların açabileceği bir özellik olarak ayarlarda bekliyor. iPhone X’da ise bu özellik en baştan açık şekilde ayarlanmış olarak geliyor.

iPhone X’un kilitli ekranını Face ID ile açmak bildirim ön izlemesini geleneksel formunda gösteriyor. Wired’ın belirttiğine göre, böylelikle kullanıcılara Face ID’nin cihazın ekran kilidini açtığı da gösterilmiş oluyor.