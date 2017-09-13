Apple uzun süredir beklenen yeni iPhone’larını sonunda gün yüzüne çıkardı. iPhone 8, iPhone 8 Plus ve şirketin “telefonun geleceği” olarak lanse ettiği iPhone X (iPhone 10) 12 Eylül’de düzenlenen etkinlikte resmen tanıtıldı. Bu üç telefon arasındaki benzerlikleri ve farkları sizler için sıraladık.

Tasarım

Hem iPhone 8’de hem de iPhone 8 Plus’ta alüminyum çerçeveyi cam arka panel tamamlıyor. İki telefon için de altın, gümüş ve uzay grisi renk seçenekleri bulunuyor.

iPhone 8 bu ikilinin daha küçük ve hafif cihazı konumunda. 138.4 x 67.3 x 7.3 mm. boyutlarındaki iPhone 8, tartıda 148 gram çekiyor. 158.4 x 78.1 x 7.5 mm. boyutlarındaki iPhone 8 Plus’ın ağırlığı ise 202 gram.

iPhone X da camla kaplı bir arka panele sahip. Bu paneli çelik çerçeve tamamlıyor. Telefon için gümüş ve uzay grisi olmak üzere iki renk seçeneği sunuluyor. Boyut ve ağırlık konusunda iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın arasına yerleşiyor. 143.6 x 70.9 x 7.7 mm. boyutlarındaki telefon, tartıda 174 gram çekiyor.

Her üç telefonun da alt kenarında Lightning girişi ve bu girişin iki tarafına yerleştirilen hoparlör ızgaraları bulunuyor. Güç butonu sağ kenarda, ses kontrol tuşları ise sol kenarda bulunuyor. Apple, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ta olduğu gibi, yeni iPhone’larında da 3.5 mm. kulaklık jakına yer vermiyor. iPhone 8’in arkasında tek kameralı, iPhone 8 Plus ve iPhone X’un arkasında ise çift kameralı kurulum bulunuyor. Çift kamera sistemi iPhone 8 Plus’ta yatay, iPhone X’da ise dikey olarak yerleştirilmiş.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, görsel açıdan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’a oldukça benziyor. Söz konusu telefonların hepsinin önünde Touch ID parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Ekranların etrafındaki çerçevelerin boyutları da aynı. X ise neredeyse tamamen ekranla kaplı bir ön panele sahip. Touch ID parmak izi tarayıcısı barındırmayan telefonda, sadece ekranın üst kısmında kamerayı ve çeşitli sensörleri taşıyan küçük bir alan bulunuyor.

Ekran

iPhone 8’de 4.7 inç, LED arka aydınlatmalı Retina HD ekran bulunuyor. 1334 x 750 piksel çözünürlüklü bu ekran, 326 ppi piksel yoğunluğuna sahip.

iPhone 8 Plus’ta ise ekran boyutu 5.5 inçe, çözünürlük 1920 x 1080 piksele ve piksel yoğunluğu da 401 ppi’ye yükseliyor. iPhone 8 Plus da LED arka aydınlatmalı Retina HD ekran taşıyor.

iPhone X ise yeni iPhone’lar içinde en büyük ekrana sahip. Telefonda ön panelin tamamını kaplayan 5.8 inç OLED Super Retina ekran bulunuyor. 2436 x 1125 piksel çözünürlüğe ve 458 ppi piksel yoğunluğuna sahip ekran, üç telefon içindeki en keskin ve canlı görüntüyü vadediyor.

Her üç telefonun ekranı da Apple’ın True Tone teknolojisini taşıyor. Böylelikle ekranın parlaklık seviyesi, kullanıcının bulunduğu ortama göre otomatik olarak ayarlanabiliyor. 3D Touch teknolojisi de üç yeni modelde de mevcut. Üç telefon da geniş bir renk gamı ve 625 cd/m2 maksimum parlaklık sunuyor. Ancak iPhone X, HDR ve Dolby Vision desteğiyle iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile arasındaki farkı biraz daha büyütüyor.

Kamera

iPhone 8’in arkasında 12 megapiksel çözünürlüklü tek bir kamera bulunuyor. f/1.8 diyafram genişlikli bu kamera, optik görüntü sabitleme ve 5x dijital yakınlaştırma özelliğine sahip.

iPhone 8 Plus’ın arkasında ise yatay olarak yerleştirilmiş iki arka kameralı bir sistem bulunuyor. Her iki kamera da 12 megapiksel çözünürlüğe sahip. Geniş açılı sensörün diyafram genişliği f/1.8. Telefoto sensör ise f/2.8 diyafram genişliğine ve optik görüntü sabitleme özelliğine sahip. Optik yakınlaştırma ve 10x dijital yakınlaştırma da iPhone 8 Plus’ın kamera özellikleri arasında bulunuyor.

iPhone X’un arkasında da çift kameralı bir sistem bulunuyor. Ancak bu sistem, iPhone 8 Plus’tan farklı olarak, dikey yerleştirilmiş. Kurulumda biri geniş açılı ve f/1.8 diyafram genişlikli, diğeri ise f/2.8 diyafram genişlikli ve telefoto özellikli, iki adet 12 megapiksel çözünürlüklü lens bulunuyor. Çift optik görüntü sabitleme özelliği taşıyan kamera kurulumu, çıtayı iPhone 8 Plus’ın kamera kurulumunun biraz üzerine taşıyor. Optik ve 10x dijital yakınlaştırma da iPhone X’un kamera özellikleri arasında bulunuyor.

Her üç telefonda da kameraya dört LED’li True Tone flaş eşlik ediyor. iPhone 8 Plus ve iPhone X, portre moduna ek olarak “Portrait Lightning” adını taşıyan yeni bir özellik de sunuyor.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın önünde 7 megapiksel çözünürlüklü FaceTime HD kamera bulunuyor. f/2.2 diyafram genişlikli kamera, Retina flaş özelliğine de sahip. iPhone X’un önünde ise 7 megapiksel çözünürlüklü TrueDepth kamera yer alıyor. Yüz tanıma özelliği sunan bu kamera, portre modunda fotoğraf çekebiliyor. Animoji adını taşıyan hareketli emojiler de bu kamera sayesinde oluşturuluyor.

Yeni iPhone’ların üçünde de arka kamerayla 60 fps’de 4K video kaydı yapılabiliyor. 240 fps’de 1080p slow-motion video kaydı da yeni iPhone’ların video kayıt yetenekleri arasında yer alıyor. Ön kameralarla da 1080p çözünürlüklü videolar kaydedilebiliyor.

Donanım

Yeni iPhone’ların üçünde de A11 Bionic adını taşıyan yeni bir işlemci bulunuyor. Bu işlemci bir nöral motor ve M11 adını taşıyan yerleşik bir hareket işlemcisi de barındırıyor. RAM kapasiteleri açıklanmasa da, iPhone 8’in 2 GB, iPhone 8 Plus ve X’un ise 3 GB RAM taşıdığı düşünülüyor.

Telefonlarda 64 ve 256 GB olmak üzere iki depolama seçeneği sunuluyor. Üç cihazda da microSD kart desteği bulunmuyor.

Apple’ın yeni iPhone’larının üçü de kablosuz şarj özelliğine sahip. Qi kablosuz şarj üniteleriyle uyumlu olan telefonlarda hızlı şarj desteği de bulunuyor. iPhone 8 Plus ve X, daha büyük pile sahip olmalarına paralel olarak 21 saat konuşma süresi vadediyor. iPhone 8’de bu süre 14 saate inanıyor.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, kimlik doğrulama için Touch ID’den yararlanıyor. iPhone X’da ise Touch ID’nin yerini yüz tanıma sistemi Face ID alıyor.

Yazılım

Her üç telefon da kutularından iOS 11 yüklü olarak çıkacak. Bu da sunacakları kullanıcı deneyiminin birbirlerine çok yakın olacağı anlamına geliyor.

iPhone X’un bazı ekstralar sunacağını belirtmek gerekiyor. Face ID, Animoji ve ön kamerada portre modu gibi özellikler şu an için sadece amiral gemisi modelde mevcut.

iPhone X yol arkadaşlarının önüne geçiyor

Yeni iPhone’ların Türkiye fiyatları henüz açıklanmış değil. Ancak ABD’de iPhone X 999 dolar, iPhone 8 699 dolar ve iPhone 8 Plus da 799 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak.

iPhone X’un Apple’ın lanse ettiği gibi “geleceğin telefonu” olduğunu ve iPhone 8 ile iPhone 8 Plus’ın önüne geçtiğini görmek zor değil. Ancak bu iki telefonun da bütçesini daha az zorlayarak yeni bir iPhone almak isteyenler için uygun tercihler olacağı söylenebilir.