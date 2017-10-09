Apple‘ın ön yüzü tamamen OLED panelle kaplı yeni amiral gemisi telefonu iPhone X, 12 Eylül’de resmiyet kazanmıştı. Akıllı telefonun 27 Ekim itibarıyla ön siparişe sunulacağı, 3 Kasım’da da sevkiyatının başlayacağı duyurulsa da, son zamanlarda Apple’ın bu tarihleri tutturamayacağına dair iddialar gündeme gelmişti. Telefona ulaşmanın birkaç ay boyunca zor olması muhtemel görünse de, açıklanan çıkış tarihinin kaçırılması kulağa pek mantıklı gelmiyor. İnternette dolaşan video ve fotoğraflar da telefonun kasım ayında raflarda olacağı açıklamasını doğruluyor.

Apple’ın yeni akıllı telefonu, resmi duyurunun ardından yine kapalı kapıların ardına girmişti. Ancak Reddit üzerinden yayılan video ve fotoğraflar, telefonun şimdiden bazı kişiler tarafından kullanıldığını gösteriyor. Söz konusu cihazların şirket çalışanlarına ait telefonlar olması muhtemel görünüyor. Yine de, yeni iPhone’un insanların elinde görülmesi cihazı bekleyenlerin heyecanını biraz daha artırıyor.

Yeni video ve fotoğraflar daha önce görülmeyen bazı unsurları da gözler önüne çıkarıyor. Apple’ın OLED ekranlı ilk iPhone’unun tasarımı konusundaki detaylar artık tamamen biliniyor. Yeni görsellerde de parlak siyah ve beyaz arka panel bir kez daha kendisini gösteriyor.

Dinamik duvar kağıdı ise ilk defa gözler önüne çıkıyor. Apple’ın yeni amiral gemisine özgü olduğu düşünülen bu özellikte duvar kağıdından iPhone’un hareketine göre hareket eden baloncuklar görülüyor. Bu tarz özellikler genellikle pili hızlı tüketmeleriyle bilinseler de, OLED ekranın dinamikliğiyle gerekli tasarrufu sağlayabileceği belirtiliyor.

iPhone X 1 of 3

iPhone X için “son zamanların en merakla beklenen telefonu” şeklinde bir tanımlama kullanmak yanlış olmayacaktır. Apple’ın iPhone’un 10. yılını kutlamak amacıyla çıkarttığı telefon, iPhone ile özdeşleşen LCD ekran ve Touch ID gibi bileşenleri barındırmaması nedeniyle “ironik” bir ürün olarak nitelenebilir.

iPhone X kimlik doğrulamasını Face ID ile yapacak

iPhone X, kimlik doğrulaması ve cihaz güvenliği konusunda Touch ID’nin boşluğunu Face ID isimli yüz tanıma özelliğiyle dolduracak. Apple yeni çözümünün parmak izi tarayıcılarından daha güvenli olduğunu belirtse de, henüz özelliğin geniş kitleler tarafından kullanılmadığını unutmamak gerekiyor. Apple’ın üretim konusunda yaşadığı sıkıntıların ve gecikmelerin de OLED ekrandan ziyade Face ID bileşenleriyle ilgili olduğu söyleniyor.