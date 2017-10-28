iPhone X’un ekran ve diğer hasar onarım ücretleri belli oldu

iPhone X’un sadece kendisi değil, tamiri de epey maliyetli görünüyor. Apple, diğer tüm iPhone modelleriyle birlikte iPhone X’un garanti kapsamı dışında kalan tamir ücretlerini açıkladı.

iPhone X’un en fazla öne çıkan özelliklerinden bir tanesi sahip olduğu yepyeni OLED ekran. Bu ekran sadece canlı ve keskin görüntüler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda güç tüketimi konusunda da daha yüksek verimlilik sergiliyor.

Ne var ki, bu ekran zarar gördüğünde, onarımı için 1180 TL ödemeniz gerecek. Bu ücretin, iPhone 8 Plus’ın (ve aynı zamanda iPhone 7 Plus’ın) 719 TL’lik ekran onarım ücretinin neredeyse yarısı kadar fazla olduğu görülüyor.

Eğer ekran hasarının yanı sıra başka hasarlar da varsa, o zaman durum biraz daha kötü hâle geliyor. Çünkü bu cihaz kablosuz şarj özelliğine sahip ve bundan dolayı arkası da tamamen camla kaplı. iPhone X’un “Diğer hasar” olarak nitelendirilen ücreti 2329 TL olarak gösteriliyor. Peşin fiyatı 6099 TL’dan başlayan bir cihaz için tamir ücreti peşin fiyatının üçte birine denk geliyor. Durumun yurt dışından biraz daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin ABD fiyatı 999 dolardan başlayan iPhone X’un “diğer hasar” ücreti 549 dolar olarak veriliyor.

Apple’ın belirttiğine göre, verilen ekran onarımı fiyatları; kazara oluşan hasar veya yanlış kullanım nedeniyle ekranın değişmesi gerektiğinde geçerli oluyor. Buna ek olarak kazara oluşan hasar, Apple garantisi kapsamında değilse de ekran onarım ücreti isteniyor. Öte yandan ekran çalışmıyorsa ve iPhone da Apple garantisi veya tüketiciyi koruma yasaları kapsamında değilse ekran onarım ücreti talep ediliyor.