Akıllı telefonun en önemli ve aranan özelliklerinden bir tanesi ekran görüntüsü alma oldu. Bu sayede ekrandaki nesneleri daha sonra kullanmak veya başkalarıyla paylaşmak amacıyla kolaylıkla saklamak mümkün hâle geliyor. iPhone, iPad ve iPod touch’ta, ekran görüntülerini almak için düzgün ve basit bir yöntem bulunuyor. Kenardaki güç butonuna ve ana ekran tuşuna aynı anda basmak yeterli oluyor. Ancak bir ana ekran düğmesi barındırmayan iPhone X‘da ekran görüntüsü nasıl alınıyor?

iPhone X’da ekran görüntüsü alma işleminin nasıl gerçekleştirileceğini görmek için telefonun piyasaya çıkacağı 3 Kasım tarihini beklemek gerekiyor. Telefon çıktıktan ve bu yepyeni iPhone’a sahip olduktan sonra ise iOS’i kendinize yeniden öğretmeniz gerekecek. Çünkü iPhone X ile birçok yeni dokunmatik ekran hareketi kullanıcıların hayatına girecek. Bunların arasında ekran görüntüsü alma hareketi de olacak.

Neyse ki, iPhone X’da ekran görüntüsü alma işlemi oldukça kolay olacak gibi. Ana ekran butonu yerine yukarı ses tuşunu kullanmak gerekecek. Yani yine iki tuşa aynı anda basmanız gerekecek, ancak bunlar kenarlarda yer alan güç ve ses artırma tuşları olacak.

Ekran görüntüsünü aldıktan sonra yapılabilecekler ise iOS 11 ile çalışan her cihazda ortak. Ekran görüntüsü alındıktan sonra ekranın sol alt köşesinde küçük bir resim belirecek. Buna tıklatarak kaydetmeden önce üstünde birtakım çizim veya diğer düzenlemeleri yapabileceksiniz.

Alınan ekran görüntülerinin nasıl göründüğü hakkında farklı yorumlar var. Bazıları alınan ekran görüntülerinin çirkin olduğunu söylüyor. iPhone X simülatörünün gösterdiğine göre, alınan ekran görüntülerinin tepesinde kamera ve diğer modüllerin yol açtığı boşluğun etkisi görülüyor:

The current iPhone X screenshots generated by this are not suitable for any marketing or press kits. It just looks so wrong. pic.twitter.com/CSZodHfXqk

— Benjamin Mayo (@bzamayo) September 13, 2017