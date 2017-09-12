Apple bugün gerçekleştireceği etkinlikle yeni iPhone modellerini resmen gözler önüne çıkaracak. Ancak hafta sonu internete sızan iOS 11’in nihai sürümü, yeni telefonlara dair pek çok gizemi ortadan kaldırmıştı. Yine de, bu durum başka bilgileri gün yüzüne çıkaran başka sızıntıların internete düşmesine engel olmuyor. Söz konusu sızıntılardan kimilerinin arkasında ise beklenmedik kaynaklar olabiliyor.

Kredi kartı şirketi Discover da söz konusu grubun içindeki yerini aldı. Şirket, Apple’ın bu akşam düzenleyeceği etkinlikte tanıtacağı cihazların tam listesini yayınladı. iPhone X Edition, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Apple Watch Series 3, Apple TV (2017) ve yedinci nesil iPod touch, Apple’ın etkinliğinde resmiyet kazanacak.

Yine de, Discover’ın sızdırdığı listeye temkinli yaklaşmak gerekiyor. Şirketin teknolojiye meraklı bir çalışanının, yakında özel tekliflerin dışında bırakılacak ürünlerin sayfasını hazırlarken ürün isimleri için tahminde bulunması da ihtimaller arasında yer alıyor.

Sayfada “1 to 1 Membership” isimli ücretli programdan bahsedilmesi, bir tür uyarı işareti olarak değerlendirilebilir. Apple, dileyenlere mağazalarında bire bir eğitim imkânı sağlayan ücretli programını bundan iki yıl önce sonlandırmıştı.

iPhone X Edition ismi doğru mu?

İnternete sızan iOS 11 GM sürümü, Cupertino merkezli şirketin tanıtacağı üç telefonun isimlerini ortaya çıkarmıştı. Ancak işletim sistemi sızıntısında iPhone X isminin yanında Edition kelimesine rastlanmamıştı. Apple’ın yeni amiral gemisinin isminin ne olduğunu öğrenmek için birkaç saat daha beklemek gerekiyor.

Discover’ın listesinde 2017 model Apple TV ve Apple Watch Series 3’ün varlığı da göze çarpıyor. Söz konusu ürünlerle ilgili çok sayıda sızıntı olduğu için bu iki ürün şaşırtıcı bir etki yaratmıyor. Ancak 7. nesil iPod touch’tan bahsedilmesi dikkat çekiyor. iOS 11’de de yeni iPod touch’a dair bazı izlere rastlansa da, yeni iPod touch ile ilgili olarak pek fazla bilgi sızıntısı olmamıştı.