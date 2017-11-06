iPhone X dayanıklılık konusunda sınıfı geçmeyi başarıyor

iPhone X, ilk iPhone’dan bu yana piyasaya sürülen en dikkat çekici iPhone olma niteliğini taşıyor. iPhone’un çıkışının 10. yılını kutlamak amacıyla tasarlanan telefon, “özel” niteliğinin hakkını veriyor. iPhone X dayanıklılık konusunda gösterdiği performansla da son zamanlarda Apple’ın telefonlarının daha hassas hâle geldiğine dair endişeleri giderecek gibi görünüyor.

iPhone X’un ne kadar sağlam olduğu, JerryRigEverything sitesinden Zack Nelson tarafından mercek altına alındı. Nelson, üç bölümden oluşan testte cihazın çiziklere, yanmaya ve bükülmelere karşı dayanıklılıklarını test etti.

Yanma testlerinde çok az telefon ilginç sonuçlar veriyor. Günümüzde pek çok cihazda çizilmeye karşı dayanıklı ekranlar bulunuyor. Dolayısıyla çizik testleri de büyük ölçüde benzer sonuçlar veriyor.

Bükülme testi ise iPhone açısından önem taşıyor. iPhone 6 Plus’larda görülen kolay bükülme sorunu, Apple için bir skandala dönüşmüştü. Günümüzde akıllı telefon tasarımları iyiden iyiye benzer hâle gelirken, Nelson’un bütün zorlamalarına rağmen iPhone X bükülmemeyi başarıyor.

Nelson, iPhone X’u düşmelere karşı dayanıklılığı konusunda test etmedi. Ancak daha önce iPhone 8 için uygulanan düşme testinde telefonun arka camı, 1 metre yükseklikten düştüğünde kırılmıştı. iPhone X’un da arka panelinin de camla kaplı olduğu düşünülünce bu konuda temkini elden bırakmamanın gerektiği söylenebilir.

iPhone X dayanıklılık konusunda parasının hakkını verebilir

iPhone X dayanıklılık konusunda başarılı bir performans sergileyecek gibi görünüyor. Ancak telefonu satın alanların yine de dikkatli olmasında fayda var. iPhone X’un ekranınını onarmak için cepten 1180 TL çıkacağını unutmamak gerekiyor.