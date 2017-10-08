iPhone X Apple‘ın gözünde mükemmelliğin ulaştığı en son nokta olma özelliğini taşıyor. Ancak şirketin tasarımlarının başındaki isme göre, o noktaya ulaşmak için birçok başarısızlığın arkada bırakılması gerekti.

Medyada pek fazla görünmeyen Apple’ın baş tasarım yöneticisi Jony Ive, verdiği bir demeçte yeni iPhone’un neredeyse beş yıldır, 2012’den beri geliştirilmekte olduğunu söyledi.

Ive, iPhone’un 10’uncu yılına özel olarak geliştirilen cihazın TrueDepth olarak adlandırılan ön kamera sisteminin getirdiği Face ID ve Animoji özellikleri hakkında, bunların beş yıldır geliştirilmekte olduğunu ve daha önce çeşitli prototipleri denediklerini söyledi.

Bu demek oluyor ki, siz zamanında iPhone 5S ile birlikte ilk kez gelen ve yeni olarak nitelendirilen parmak izi okuyucusunu kullanırken, Apple daha o zamanlardan iPhone X’un parmak izi okuyucusunun yerini alacak yüz tanıma sistemini geliştiriyormuş.

Ive, geçen zamanın yüzde 99’luk kısmında denemelerden başarılı sonuç elde edemediklerini söyledi. Geliştirme sürecinin büyük kısmında ellerinde başarısız olan işler olduğunu, başarısız olmamaları hâlinde işlerinin çok daha erken bitebileceğini dile getirdi.

Ancak Ive, yeni bir cihaz yapmak için girişilen geliştirme sürecinin olağanüstü olduğuna dikkat çekiyor, bunun bitmiş bir ürüne göre kendisine daha fazla zevk verdiğini de belirtiyor.

Dışarı çıktığında dünya çapında birçok insanın iPhone kullandığını görmenin kendisini etkileyip etkilemediğiyle ilgili bir soruya Ive, hatırlayacağı şeyin ürünlerden çok onların hazırlık süreçleri olduğu şeklinde bir cevap verdi. Şu anda üzerinde çalışmakta oldukları işlere tamamen dalmaya daha yatkın olduğunu da sözlerine ekledi.

Başarıya ulaşmak için birçok başarısızlıktan geçtiğine göre, Ive’ı en çok etkileyen başarısızlık hangisi olmuştu? Ive bu soruya verdiği cevapta, başarısızlıkları ilginç olduğunu düşünmediğini söyledi. Bununla birlikte Apple’da çeşitli tasarım başarısızlıklarının olduğunu, ancak bunların iyi niyetten kaynaklandığını vurguladı. Ive, hataların tembellikten veya en sonunda başarılı olacağına yönelik kendine güvenden kaynaklanmadığına dikkat çekti.

Ive, kendilerinin aksini kanıtlayamadıkları sürece bir şeylerin yürümeyeceğine inanan bir grup endişeli ve kaygılı insan olduklarını söyleyerek sözlerini sonlandırdı.

iPhone X‘un başarılı olup olmayacağını 3 Kasım’dan itibaren yurt dışında piyasaya çıktığında görme fırsatı elde edeceğiz.