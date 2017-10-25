iPhone X 3 Kasım’da yurt dışındaki Apple Store’larda olacak

Apple’ın iPhone X’u 3 Kasım’da yurt dışında başlayacak satışlara yeteri kadar yetiştiremeyeceği şeklinde sürekli çıkan haberlerin ardından Apple resmi bir açıklama yaptı. Şirket, 3 Kasım’dan itibaren mağazalarına gelen müşterilerinin iPhone X’u stoklarda bulabileceklerini söyledi.

Tabii ki, söz konusu stok muhtemelen mağazaya ilk gelen ilgili ve heyecanlı kullanıcılar tarafından hızlı bir şekilde tüketilecektir. Zaten Apple da, gelecek cuma günü bir Apple Store’a gelip iPhone X satın alarak çıkmak isteyenlere mağazaya erken gelmeleri tavsiyesinde bulunuyor.

Anlaşılan o ki, son yıllarda unuttuğumuz, iPhone’lar için bir ya da iki gün öncesinden Apple Store’lar önünde oluşmaya başlayan kuyrukları, hatta kampları iPhone X’un piyasaya çıkışıyla birlikte yeniden göreceğiz.

Apple’ın, mağazalarında iPhone X stoğu bulunduracağını açıklaması iyi haber. Geçmiş yıllarda, özellikle yurt dışında bazı yeni iPhone modelleri daha ön siparişlerde tükeniyor ve bunları mağazalarda ilk gün bulmak mümkün olmuyordu. Özellikle iPhone 7 Plus ve simsiyah modeller için durum bu şekilde olmuştu.

iPhone X bu cuma günü yurt dışında ön siparişe sunuluyor. 3 Kasım’dan itibaren yurt dışında birçok ülkede de piyasaya çıkacak. iPhone X’un Türkiye fiyatı açıklandı, ancak piyasaya ne zaman sunulacağı şu an için netlik kazanmadı.