Eğer 1000 dolar ABD veya muhtemel 6100 TL Türkiye başlangıç fiyatlı; Apple‘ın yeni nesil çerçevesiz OLED ekranlı iPhone X’unu satın almak isterseniz, bunun için biraz beklemeniz gerekebilir.

KGI Securities’in adını epey sık duyduğumuz teknoloji analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın şimdiye kadar çıkardığı en üst seviye ve aynı zamanda en pahalı iPhone’unun, en azından başlangıçta Apple’ın tedarik zincirinin karşılayabileceğinden daha fazla talep göreceğini tahmin ediyor. Bu demek oluyor ki, başlangıçtaki bir iki ay için iPhone X’u sipariş edenlerin birkaç hafta beklemesi gerekebilir.

Kuo, tam ekranlı tasarımın ve yüz tanıma özelliklerinin iPhone X’e geçiş için cazibe noktaları teşkil edeceğine inandığını söylüyor. Ne var ki, tedarik zincirindeki darboğazlar nedeniyle, talebin arzı karşılamasının 2018’den önce mümkün olmayacağını da sözlerine ekliyor. Kuo, Apple’ın mali yılın bitimine kadar 40 milyon civarında iPhone X ürününü piyasaya sevk etmesini bekliyor. 2018’de de bunun 90 milyona çıkmasını öngörüyor.

Yatırımcı notunda Apple’ın yurt dışında iPhone X ön siparişlerini ve piyasaya çıkışını sırasıyla ekim sonu ve kasım başı olarak belirlemesinin, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus satışlarına olan ilgiyi azaltmamakla ilgilisinin olduğu belirtiliyor. Geçen yılın 7 modellerinin üstüne gelen, iPhone 7S tarzında güncellemeler niteliğindeki her iki telefon için de dün itibarıyla ön siparişler alınmaya başladı.

Dikkatleri iPhone 8 ve 8 Plus’tan çalmanın yanı sıra, ekim ayının sonuna kadar beklemek, Apple’a arzı talep noktasına yaklaştırmak için de zaman kazandırıyor. Yine de, Kuo iPhone X’un bir süre boyunca stok sıkıntısı yaşayabileceğini düşünüyor. Ancak zamanla X için tedarik zincirinin oturması sayesinde Apple’ın da stoklar konusunda yaşaması muhtemel sıkıntılar tamamen ortadan kalkacaktır.