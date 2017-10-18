iPhone X 2018’de akıllı telefonu pazarında büyümenin itici gücü olabilir

Akıllı telefon pazarındaki büyüme, geçtiğimiz ay son yılların en düşük seviyesine gelmişti. Ancak araştırma şirketi Gartner, pazardaki büyüme oranının 2018 ile birlikte yeniden şaha kalabileceğini belirtiyor. Söz konusu büyümenin itici gücünün ise Apple’ın eylül ayında tanıttığı iPhone X olacağına inanılıyor.

Apple’ın yeni amiral gemisi kasım ayı itibarıyla satışa sunulacak. Ancak en azından 2018’in başlarına kadar sevkiyatların, bileşen tedariğindeki sıkıntılar nedeniyle, normalden düşük seviyede olması öngörülüyor.

Gartner’ın araştırma direktörlerinden Roberta Cozza, oluşmasını bekledikleri tabloyu şu sözlerle ifade etti: Apple’ın yeni telefonunun yüksek fiyatına rağmen Kuzey Amerika, Avrupa ve Çin’de satışların itici gücü olmasını bekliyoruz.

iPhone X beklentisinin iPhone 8 ve iPhone 8 Plus satışları üzerindeki etkisi görülüyor

Gartner’ın raporunda Apple’ın kısa süre önce satışa sunduğu iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’a da değiniliyor. Potansiyel alıcıların önemli bir kısmı iPhone X’i beklemeyi tercih etmiş gibi görünse de, operatör kanallarından gelen bilgilerin satışların azımsanmayacak seviyede olduğunu gösterdiği ifade edildi. iPhone 8 Plus satışlarının iPhone 8 satışlarına yakın bir seviyede seyretmesinin ise insanların Apple’ın amiral gemisini beklediği düşüncesini desteklediği belirtildi.