Büyük boyutlu ve çerçevesiz ekrana ek olarak Face ID de iPhone X’un öne çıkan özelliklerinden bir tanesi. Bu özellik sayesinde telefonun ekran kilidini, sadece ona bakarak açmak mümkün oluyor. Ancak bunun gerçekleştirebildiği başka birtakım işler de var. Bunlardan bir tanesi de bildirimleri bilinmeyen yüzlerden saklamak.

Phone Arena‘nın belirttiğine göre, iPhone X’da yer alan bir seçenek kilit ekranı bildirim içeriklerinin sadece Face ID’nin tanıdığı kişiye, yani telefonun sahibine gösterilmesini sağlayacak.

Eğer yüz tarayıcı başka bir kişinin ekrana baktığını fark ederse, sadece bildirimin kaynağını gösterecek, içerikle ilgili herhangi bir gösterimde bulunmayacak. Eğer düzgün şekilde çalışırsa, bu hayli kullanışlı bir özellik olacaktır. Tabii ki, esas etkenin Face ID’nin ne kadar hızlı ve güvenilir çalıştığının olacağı ayrı bir gerçek.

Bir iPhone X sahibi olmayanlar için de benzer bir bildirim çözümü bulunuyor. iOS 111’de yer alan bir özellik, bildirim içeriklerinin sadece cihazın ekran kilidi devre dışı olduğunda gösterilmesini sağlıyor. Android’de uzun zamandır olan bu özellik son sürümle birlikte iOS tarafına da gelmişti.