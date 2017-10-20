iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Türkiye’de satışa sunuldu

Apple, daha önce duyurduğu gibi, bugün itibarıyla Türkiye’de iPhone 8 ve iPhone 8 Plus satışına başladı.

Şirketin belirttiğine göre, Apple Zorlu mağazasını ziyaret eden müşteriler, Today at Apple kapsamında, iPhone 8 ve Apple’ın yeni nesil mobil işletim sistemi iOS 11 ile ilgili olarak hazırlanan canlı sunumları seyredebilecek ve bilgi alabilecekler. Ayrıca bu hafta sonu, 21 ve 22 Ekim tarihlerinde de iPhone’un temel bilgileri, iPhone ile video ve fotoğraf çekme etkinlikleri yapılacak.

Öte yandan fotoğraf çekmeyi seven misafirler için Apple Zorlu’da bir Fotoğraf Yürüyüşü gerçekleşecek. “Sokak Stili Fotoğrafçılığı” adını taşıyan yürüyüş etkinliğinde katılımcılar iPhone’larıyla sokak stilini nasıl yakalayabileceklerini keşfedecekler, fotoğrafçı Bill Cunningham’dan ilham alan teknikler öğrenecekler, bunlara ek olarakThe Times of Bill adlı filmden bir parça izleyecekler.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Türkiye fiyatları

iPhone 8‘in 64 GB‘lık seçeneği 4199 TL‘ye, 256 GB‘lık seçeneği ise 4999 TL‘ye satılıyor.

iPhone 8 Plus‘ta ise 64 GB ve 256 GB‘lık seçenekler için sırasıyla 4799 TL ve 5599 TL‘lik fiyatlar belirlendi.

Her iki versiyonun da uzay grisi, gümüş ve altın renk seçenekleri bulunuyor.

IPHONE 8 VE IPHONE 8 PLUS TÜRKİYE'DE 1 of 5

Görsel: Apple