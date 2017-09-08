Apple‘ın gelecek hafta tanıtmasını beklediğimiz yeniden tasarlanmış iPhone 8, Wall Street Journal’ın belirttiğine göre Touch ID barındırmayacak.

Apple’ın parmak izi okuyucusunu kaldıracağına dair söylentiler birkaç aydır ortalıkta dolaşıyor. İlginçtir ki, 2013 yılından itibaren akıllı telefonlarda görmeye başladığımız bu biyometrik kimlik doğrulama yönteminin yayılmasını sağlayanlardan biri de Apple olmuştu.

Bloomberg, geçtiğimiz temmuz ayında geçtiği bir haberde Apple’ın parmak izi okuyucusunu yüz tanıma ile değiştirmeyi planladığını, ancak kesin kararını vermediğini söylemişti. Aynı gün, bir sektör analisti daha da ileri gitmiş ve telefonun önünde Touch ID bileşenin yer almayacağını söylemişti. Wall Street Journal ise, iPhone 8’de parmak izi okuyucusunun bulunmayacağını iddia eden ilk haber organı oluyor.

Gazetenin haberinde Apple’ın Touch ID’yi yeni telefonun ekranına entegre ederken bazı üretim sorunlarıyla karşılaştığını söylüyor. Bu sorunların, telefonun OLED ekran kullanmasıyla ilgili diğer sorunlarla birleşmesi sonucunda üretimin bir ay kadar ötelendiği söyleniyordu. Sonuç olarak Apple, parmak izi okuyucusunu tamamen kaldırmayı ve ekran kilidini açmak için yüz tanımayı kullanmayı tercih edecek gibi görünüyor.

Üretimde meydana geldiği söylenen gecikmeler nedeniyle yeniden tasarlanan iPhone’un piyasaya çıktığı ilk zamanlarda stok sıkıntısı yaşanabileceği söyleniyor. Bunun çok da şaşırtıcı olmayacağını söylemek gerek. Ne de olsa, her yılın bu zamanlarında, Apple’ın yeni telefonlarıyla ilgili stok sıkıntıları haber konusu olur ve bunlar belirli derecelerde doğrudur. Stok sıkıntıları bazen yeni renklerde yaşanırken bazen de piyasaya çıkışın ilk haftasında ürün tedariğinde sıkıntılar görülürdü.

Yeni tasarlanan iPhone, nam-ı diğer iPhone 8’in stoklarında sıkıntı yaşanabileceği haberleri aslında tüm yıl boyunca konuşuldu. Hatta telefonun iPhone 7 ve 7 Plus’ın güncellenmiş versiyonları olacağı söylenen diğer iki telefondan daha sonra piyasaya çıkabileceği de ihtimal dahilinde bulunuyor. Bu demek oluyor ki, yeni iPhone’u en geç gelecek ayın sonuna doğru eline almayı düşünen Türkiye’deki kullanıcıların bekleyişi biraz daha ileri aylara sarkabilir.