iPhone 8 “S” serisi modellere kıyasla daha az satılıyor

Consumer Intelligence Research Partners’a (CIRP) ait veriler, Apple’ın geçtiğimiz hafta itibarıyla Türkiye’de de satışa sunulan yeni akıllı telefonları iPhone 8 ve 8 Plus ile ilgili önemli bilgiler veriyor.

Açıklanan rakamlara göre, yeni iPhone’lar Apple’ın geçtiğimiz çeyrekte yaptığı akıllı telefon satışlarında yüzde 16’lık bir pay elde etti. Şirketin bundan iki yıl önce piyasaya sürdüğü iPhone 6s ve 6s Plus için ise söz konusu oran yüzde 24 seviyesindeydi.

Apple’ın yanına “S” harfi eklemediği modeller, genellikle çıktıkları çeyrekte şirketin satışlarının yüzde 40’ından fazlasını oluşturuyor. Selefine kıyasla pek fazla tasarım değişikliği barındırmayan iPhone 7 bile söz konusu çizgiyi sürdürmeyi başarmıştı.

iPhone 7 ve 7 Plus, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde şirketin toplam satışlarının yüzde 43’lük kısmını oluşturmuştu. 2014’te çıkan iPhone 6 ve iPhone 6 Plus içinse söz konusu oran yüzde 46 olmuştu.

iPhone 8 yerine iPhone 7 ve 7 Plus da tercih edildi

CIRP’nin verileri, iPhone 8 ve 8 Plus’u tercih etmeyenlerin bir kısmının fiyat indiriminden yararlanarak iPhone 7 ve 7 Plus’ı seçtiğini gösteriyor. iPhone 7 ve 7 Plus, şirketin üçüncü çeyrekteki satışlarının yüzde 58’lik kısmını oluşturdu. Bir yıl önce iPhone 6s ve iPhone 6s Plus için söz konusu oran yüzde 35’in biraz daha üstündeydi. Potansiyel kullanıcıların bir kısmı ise iPhone X’u bekliyor gibi görünüyor.