Apple‘ın iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile birlikte bambaşka bir tasarıma sahip olan iPhone X’u da tanıtması, 8 ve 8 Plus’a olan ilginin düşük kalacağı öngörülerini beraberinde getirmişti. Ön satış dönemindeki rakamlar ve mağaza önünde kuyruğa girenlerin azlığı, bu öngörüleri doğrulamıştı.

8 ve 8 Plus’ın satışa sunulmasının ardından yapılan analizler de ilk öngörüyü destekliyor. Analistler, daha sıkı Apple hayranlarının kasım ayında satışa sunulacak iPhone X’u beklediğini dile getiriyor. Apple ürünleriyle ilgili isabetli öngörü ve analizleriyle tanınan KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo da bu beklentiyi doğruluyor.

Kuo operatör kanalıyla gerçekleştirilen satışların ise beklentiler doğrultusunda ilerlediğine dikkat çekiyor. Açılış hafta sonundaki sevkiyatların bir yıl önceki hacmin yarısı seviyesinde olduğunu belirten ünlü analist, iPhone X ufukta görünmüşken bu tablonun normal olduğunu dile getirdi. Kuo, toplam iPhone 8 ve iPhone 8 Plus satışlarının iPhone X satışlarına eş seviyede olmasını beklediğini de sözlerine ekledi. iPhone X için “ön satış rekoru kıracak” beklentisinin oluştuğu bir ortamda Apple adına karamsar bir tablo çizmek pek kolay görünmüyor.

iPhone 8 Plus Portrait Lightning özelliğiyle geliyor

Mevcut koşullar çerçevesinde kullanıcılar için iPhone 8 Plus, iPhone 8’e kıyasla daha alınası bir telefon imajı çizmişe benziyor. İki modelin satışlarının yakın olduğu, ancak 8 Plus’ın biraz daha fazla sattığı belirtiliyor. Çift arka kamera taşıması ve Portrait Lightning özelliğine sahip olması, 8 Plus’ı 8’e kıyasla daha cazip bir seçeneğe dönüştürmüşe benziyor.