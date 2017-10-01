Apple iPhone 8 Plus reklamı Portre Işığı özelliğini öne çıkarıyor

Apple iPhone 8 Plus için yeni bir reklam yayınladı. Bu reklamda telefonun öne çıkan yeni özelliklerinden bir tanesi, Portre Işığı ön plana çıkarılıyor.

Reklamda bir şarkının kameraya doğru yürüdüğü ve bu sırada farklı ışık kurulumlarıyla aydınlatma yapıldığı, arka planın ışığının ve renginin değiştiğini gösteriyor.

Portre Işığı iPhone için yeni bir özellik. Bu özellik yazılım yardımıyla nesnenin yüzüne birkaç farklı ön tanımlı ışık efekti uygulayabiliyor. Doğal Işık, Stüdyo Işığı, Kontur Işığı, Sahne Işığı ve Sahne Işığı Mono gibi farklı ışık ayarları bulunan bu özellik hâlâ beta sürecinde olmasına rağmen, iPhone’un mevcut Portre Modu’nun üstüne farklılık getirmesiyle daha şimdiden ilgi çekici oldu.