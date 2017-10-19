Apple’ın 2017 model iPhone’ları; iPhone 8 ve iPhone 8 Plus yarın Türkiye’de satışa sunuluyor. Bunun hemen öncesinde kutusu henüz açılmamış, naylonu üstünde bir iPhone 8 Plus test merkezimize ulaştı. Bu ürünün kutusunu birlikte açıyor, ilk kurulumu yapıp ilk turu atıyoruz.

Daha önce gördüğümüz iPhone’ların kutusundan neler çıkıyorsa, aynılarını iPhone 8 Plus’ın kutusunda da görüyoruz. Telefonun dışında 5 W’lık şarj adaptör, USB – Lightning kablosu, Lightning uçlu Earpods kulaklık ve farklı kulaklıkları kullanmayı mümkün kılan 3.5 mm. – Lightning adaptörü kutudan çıkıyor. Bu arada kutudan içinde hızlı başlangıç kılavuzu, SIM kart yuvası iğnesi ve her üründe olduğu gibi, Apple çıkartmalarının da içinde olduğu bir zarf çıkıyor ve bu zarf iPhone 8 veya 8 Plus’ın kutusu açıldığında müşterileri ilk karşılayan oluyor.

iOS 11 ile yeni bir iOS cihazının kurulumu için, cihazı iOS 11 yüklü bir iPhone ya da iPad’in yakınında tutmak yeterli oluyor. Apple, ilk kez AirPods’un kurulumu sırasında kullandığı eşleştirme yönteminin benzerini Apple Watch Series 3, iPhone, iPad gibi cihazlara da yayıyor. Bu şekilde eski iPhone’unuzdan yeni iPhone’unuza; Wi-Fi şifresi ve bunun gibi bilgileri yeniden girmeye gerek kalmadan aktarabilirsiniz. Sonrasında iPhone 8 ya da iPhone 8 Plus’ı mevcut bir yedekten kurabileceğiniz gibi, yeni bir telefon olarak da konfigüre etmeye devam edebilirsiniz.

Kurulum adımları tamamlanırken, True Tone Ekranı başlıklı bir ekran da geliyor. Daha önce iPad Pro’da gördüğümüz bu teknoloji şimdi iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ta da bulunuyor. True Tone ile ortamın ışığı algılanıyor ve ekranın renk sıcaklığı da buna göre ayarlanıyor. Kurulumu bitirmeden önce True Tone ekranı kapalıyken ekranın nasıl göründüğünü de test edebilirsiniz. Bundan sonra Touch ID’li Ana ekran düğmesinin tık ayarını ve iPhone 8 Plus için, ekrandaki ikonların boyutunu seçerek kurulumu tamamlıyoruz.

iPhone 8 Plus’ta Apple’ın Pages, Keynote, Numbers gibi ofis uygulamaları; iMovie, GarageBand, Apple Clips gibi yaratıcılık uygulamaları da yüklü olarak geliyor. iOS 11 ile gelen yenilikleri iPhone 8 Plus ile hızlı ve akıcı şekilde deneyimleyebilirsiniz. Yenilenen Denetim Merkezi’nde bulunan ekran parlaklık ayarı içinde True Tone’ı pratik şekilde kapatıp açmaya yarayan bir düğme de bulunuyor.

Bir de kablosuz şarj meselesi var. iPhone 8 ve 8 Plus’ın tasarımı selefleriyle aynı çizgide, ancak arka yüzey metalle değil, sağlam camla kaplı. Bu durum kablosuz şarja da olanak sağlıyor. Apple, evrensel bir kablosuz şarj standardı olan Qi’yi destekliyor. Böylelikle piyasada bulunan birçok mevcut kablosuz şarj aksesuarından yararlanmak mümkün oluyor. iPhone 8 Plus’ı kablosuz şarj aksesuarına yerleştirir yerleştirmez kablosuz şarj başlıyor.

iPhone 8 Plus’ta Apple’ın bu telefon için ürettiği deri kılıf takılıyken de kablosuz şarj işlemi gerçekleşti. Benzer şekilde silikon kılıflar ve çok kalın olmayan üçüncü taraf kılıflarla da kablosuz şarj başarılı olacaktır. Bu arada iPhone 7 Plus’ın ve iPhone 7’nin deri ve silikon Apple kılıfları da sırasıyla iPhone 8 Plus ve iPhone 8 için kullanılabiliyor.

iPhone 8 Plus’ın kutu açılışı ve ilk izlenimlerimiz bu şekildeydi. Bu telefonla ilgili çok daha fazla ayrıntıyı çok yakında yayınlayacağımız detaylı iPhone 8 Plus inceleme yazısında ve videosunda bulacaksınız.