Apple‘ın yeni iPhone’ları, akıllı telefonların kamera yeteneklerinin mercek altına alındığı DxOMark listesinin en üst iki basamağına yerleşti. iPhone 8 Plus DxOMark listesinde zirvenin yeni sahibi olurken, iPhone 8 de büyük kardeşinin hemen arkasına yerleşti.

Sensör iyileştirmeleri ve yeni özelliklerle güçlenen iPhone 8’in kamerası, testten 92 puan aldı. Çift arka kamera taşıyan iPhone 8 Plus’ın puanı ise 94 oldu.

DxOMark’tan yapılan açıklamada, iPhone 8 Plus’ın fotoğraf kalitesi konsunda bugüne kadar test edilen en iyi telefon olduğu belirtildi. iPhone 8 Plus, video kalitesi konusunda da zirveyi HTC U11 ile paylaşıyor.

DxOMark analistleri, iPhone 8’in kamerasının doğru renkleri ve zengin detaylarıyla genel olarak “çarpıcı” olduğunu belirtti. DxOMark, HDR kalitesinin de iPhone 7’ye kıyasla ciddi ölçüde arttığına dikkat çekti.

Her iki iPhone 8 modelinin düşük ışık performansı da DxOMark’tan alkış aldı. Görüntü sinyal işlemcisinde yapılan değişikliklerin ise iPhone 8 Plus’ın iki kameralı kurulumunu önemli ölçüde geliştirdiği belirtildi

iPhone 8 Plus DxOMark listesindeki yerini iPhone X’a kaptırabilir

Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone X henüz DxOMark’ın kamera testinden geçmedi. Dolayısıyla iPhone 8 Plus DxOMark listesinin zirvesinde kısa bir süre geçirebilir. iPhone X’un kamera sistemi hem daha geniş bir diyafram aralığına hem de her iki lenste de optik görüntü sabitleme özelliğine sahip.