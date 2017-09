iPhone 8 daha sonra gelen bir model olduğu için çoğu açıdan iPhone 7’dana daha iyi özelliklere sahip. Ancak bir alanda selefinden geride kalıyor, o da pil kapasitesi. Çin’in idari telekomünikasyon kurumu TENAA’nın veri tabanında yer alan bilgilere göre, yeni iPhone 8 cihazlarının pil kapasiteleri aşağıya indirildi.

iPhone 8’de 1821 mAh kapasiteli pil bulunurken, iPhone 7’de 1960 mAh pil bulunuyor. iPhone 7 Plus’ın 2900 mAh kapasiteli piline karşılık, iPhone 8 Plus’ta 2675 mAh kapasiteli bir pil görüyoruz.

Apple bu yeni telefonların da selefleriyle aynı pil performans değerlerine ulaştığını söylüyor. Şirket yazılım yoluyla pil optimizasyonunu yapmayı genellikle iyi şekilde beceriyor, bu nedenle pil kapasitelerinin düşmesi kullanıcı tarafında herhangi bir olumsuzluk yaratmayacaktır. Yine de, daha güncel bir telefonda eskisine göre daha düşük kapasiteli bir pil bulunduğunu bilmek kullanıcıların hoşuna gitmeyebilir. Özellikle pil ömrünün cihaz memnuniyetinde önemli bir kriter olduğu şu zamanlarda.

For those how cares about, Tenaa just confirmed #iPhone8 and #iPhone8Plus comes with 2GB and 3GB of RAM, reveals 1821mAh and 2675mAh battery pic.twitter.com/NnIvYkVuAk

— Steve H. (@OnLeaks) September 14, 2017