iPhone 8 maketine ait fotoğraflar sızan özellikleri doğruluyor

2017, ön panelin tamamını kaplayan ekranlara sahip akıllı telefonlar arasındaki savaşın başladığı yıl olarak tarihe geçecek. LG ve Samsung’un yeni amiral gemilerinin ardından Apple’ın da yeni iPhone ile bu kervana katılması bekleniyor. İnternete sızan ve iPhone 8 taslağına ait olduğu söylenen fotoğraflar, ön yüzeyin tamamını kaplayan ekran ve diğer tasarım unsurlarına dair sızıntıları doğruluyor.

Bugüne kadar, yeni iPhone görselleri olarak genellikle şemalar veya bu şemalardan hareketle hazırlanmış taslaklar gösterilmişti. Ancak sızan son fotoğraflarla birlikte bu durum değişiyor. Foxconn tarafından hazırlandığı söylenen maketin yeni iPhone’un nihai tasarımını yansıttığı iddia ediliyor. Ancak önümüzdeki eylül ayına tasarımda bazı değişikliklerin yapılabileceği belirtiliyor.

iPhone 8 Maketi 1 of 5

Sızan fotoğraflarda ekranı çalışır biçimde görmek mümkün olmuyor. Buna rağmen, telefonun ön yüzeyinin ekranla kaplı olduğu rahatlıkla anlaşılıyor. Telefonun üst kısmında hoparlör ızgarasının bulunacağına dair bir ipucuna rastlanıyor. Maketin ne önünde ne de arkasında parmak izi tarayıcısı olduğuna dair bir işaret bulunmuyor. Bu da Apple’ın tarayıcıyı ekran altına yerleştirmeyi başarmış olabileceği anlamına geliyor. Yeni iPhone’un Touch ID parmak izi tarayıcısı bulunmaması da ihtimaller arasında yer alıyor.

iPhone 8 cam ve alüminyumu buluşturan bir tasarıma sahip olacak

Telefonun arkasında Apple logosunun bulunmaması da dikkat çekiyor. Ancak söz konusu telefon bir maket olduğu için logonun olmamasına şaşırmamak gerekiyor. Kenarlara doğru kavislenen siyah cam arka paneli, alüminyum kenarlar tamamlıyor. Bu da telefonu görsel açıdan iPhone 4’e yakın bir noktaya getiriyor.

Paylaşılan şemalarda ise iPhone 8’in ön panelinde ekranın üst kısmına gizlenen sensörleri ve dikey konumlanan çift arka kamerayı görmek mümkün oluyor. Maketin ve şemaların gerçekliğinden emin olmak içinse en azından eylül ayına kadar sabretmek gerekiyor.