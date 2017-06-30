iPhone 8’de kablosuz şarj özelliğinin ipuçları iOS 11’de gizli

Android cihazlarında kablosuz şarj özelliği birkaç yıldır bulunuyor, ancak iPhone’lar şimdiye kadar şarj için kablolara bağımlı kaldı. iPhone 8 ile birlikte Apple’ın akıllı telefonları tarafında durum değişecek gibi görünüyor. iOS 11 beta sürümüne yerleştirilmiş bir ses dosyası kablosuz şarj özelliğinin yolda olduğunu işaret ediyor.

MAKS+ tarafından keşfedilen bu sesi aşağıdaki videoda duyabilirsiniz. Ses dosyasına “engage_power.caf” adı verilmiş. Bu da bir tür şarj aleti bağlandığında çalışancak bir ses dosyası olduğunu akıllara getiriyor.

Bu ses, iPhone’u bir şarj cihazına bağladığınızda çalan “connect_power.caf” ses dosyasından çok farklı görünüyor. O ses dosyasını da videoda duyabilirsiniz. Yeni, henüz kullanılmamış ses dosyası biraz daha uzun, ancak gerçekten de bir şarj sesi efekti gibi geliyor.

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Tabii ki, bu ses dosyasının bir kablosuz şarj işlevi için kullanılacağına dair garanti bulunmuyor. Ancak kullanılacak olursa, bu Apple’ın iPhone 8’e kablosuz şarj özelliğini ekleyeceğine dair tek kanıt olmayacaktır.

Aslında Apple’ın tedarikçilerinden bir tanesinin CEO’su da iPhone ile ilgili olarak bu telefona kablosuz şarj özelliğinin geleceğinden bahsetmişti. Üstelik kablosuz şarj beklenen iPhone 8 ile ilgili en çok dillendirilen dedikodulardan bir tanesi olma özelliğini de taşıyor.

Bazı iddialı dedikodular iPhone’da uzun mesafeli kablosuz şarj özelliğinin bulunmasına dair çalışmaların yapıldığını ileri sürüyordu. Buna göre iPhone’ları güç kaynağından 4.5 metre uzaklığa kadar mesafeden şarj etmek mümkün olacaktı. Ne var ki, bu teknolojinin hazır olduğuna dair bir işaret bulunmuyor.

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Apple’ın iPhone 8 ile birlikte daha geleneksel bir kablosuz şarj özelliğine yer vereceği tahmin ediliyor. Muhtemelen bu habere konu olan ses dosyası da bu özellik etkin hâle getirildiğinde duyulacak ses olacaktır.

iPhone 8 ile birlikte çıkacağı söylenen iPhone 7S ve iPhone 7S Plus modellerinde bu özelliğin bulunup bulunmayacağı şu an için bilinmiyor.