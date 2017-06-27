iPhone 8 fotoğraflarda görüldüğü gibi olabilir

Eylül ayında beklenen tanıtım etkinliği yaklaştıkça, iPhone 8 ile ilgili dedikodular da giderek fazlalaşıyor. Son iPhone 8 sızıntıları Apple’ın yakında çıkarmasını beklediğimiz telefonu hem önden hem de arkadan gösteriyor.

@OnLeaks rumuzlu ve nispeten güvenilir bulunabilecek bir Twitter hesabının paylaştığı fotoğraflarda telefonun ön yüzünde ekranın epey geniş bir alan kapladığı ve Ana Ekran tuşunun kaldırıldığı görülüyor. Arkada ise çift lensli ve düşey yönde hizalanmış bir kamera sistemi bulunuyor. Bu da daha önce çıkmış dedikodularla tutarlılık gösteriyor.

Telefonda herhangi bir düzenleyici kuruluş işareti bulunmuyor, ayrıca açık da görünmüyor. Bu da karşımızda gerçek, çalışan bir iPhone 8’den daha çok iPhone 8 tasarım özelliklerine uyan maket bir ürünün durduğu ihtimalini güçlendiriyor.

Fotoğraflardaki telefon gerçek iPhone 8 olmasa da, telefonun neye benzeyeceği konusunda iyi fikir veriyor. Bu arada Apple’ın eylül ayında, 2016’da çıkan modellere göre daha düşük profilli güncellemeler barındırması beklenen iPhone 7s ve iPhone 7s Plus modellerini de çıkarması bekleniyor.

Sızan fotoğraflar Touch ID parmak izi okuyucusuna ne olacağı hakkında pek fazla ipucu vermiyor. Ön tarafta ekranın daha fazla alan kaplaması Touch ID özellikli ana ekran düğmesine yer bırakmıyor. Bu nedenle Apple mühendisleri şu sıralar parmak izi okuyucusunu eskiden olduğu gibi pratik işlev sunacağı, muhtemelen ekranın altına yerleştirmeye uğraşıyor. Eğer Apple’ın çalışmaları sonuç vermezse, Samsung Galaxy S8 ve S8+ modellerinde olduğu gibi parmak izi okuyucusunu arkada görebiliriz.

iPhone’un onuncu yılına özel bir telefon olması beklenen iPhone 8’in kablosuz şarj desteği ve çift arka kamerayla birlikte daha da yüksek verimlilik sunacak, artırılmış gerçeklik odaklı bazı özellikler barındırması da bekleniyor. Sonbahara kadar Apple’ın 2017 model iPhone’larıyla ilgili daha epey sızıntı ve dedikoduya tanık olacağız. Bunların dikkate değer olanlarını da Teknoblog’da sizinle paylaşacağız.