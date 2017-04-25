Apple amiral gemisi iPhone’larının tanıtılması ve piyasaya çıkışı konusunda artık standart hâline gelmiş bir takvime sahip. Eylül ayının başlarında yeni telefonunu tanıtan şirket, ayın ikinci yarısından sonra da telefonunu kullanıcılarla buluşturmaya başlıyor. Ancak bu yıl tanıtılması beklenen iPhone 8 için takvim bu şekilde işlemeyebilir.

Apple’ın ürünlerine dair isabetli öngörüleriyle tanınan KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, uzun süredir beklenen OLED ekranlı yeni iPhone’un çıkışının ekim veya kasım ayına sarkabileceğini iddia etti.

OLED ekranın yanı sıra derinlik algısına sahip ön kamera gibi donanımsal değişiklikler nedeniyle yeni iPhone’un çıkışında gecikme yaşanabileceği ifade edildi. Apple’ın üretim sürecini geliştirmesi enasında da bazı kesintilerle karşılaşılabileceği belirtildi.

iPhone 8 potansiyel özellikleriyle heyecan uyandırıyor

Kuo’nun Apple ürünleri hakkındaki öngörü ve analizlerinin genelde isabetli olduğu biliniyor. Dolayısıyla ünlü analistin ortaya attığı iddianın yeni iPhone’u merakla bekleyenleri üzeceğini tahmin etmek pek zor değil. Apple’ın bu yıl üç iPhone’u piyasaya sürmesi beklense de, OLED ekranlı model diğerlerine kıyasla daha fazla heyecan uyandırıyor. Diğer iki modelin ise mevcut iPhone 7 modellerinin üzerine küçük yenilikler getirmesi bekleniyor. İnsanların bu iki model yerine iPhone 8’i satın almayı beklemesi durumunda Apple’ın satışlarında dalgalanma görülebilir.