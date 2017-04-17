Apple yeni iPhone modellerini büyük ihtimalle eylül ayında tanıtacak. Ancak bu yıl tanıtılacak iPhone’lara dair dedikodular uzun bir süredir etrafta dolaşıyor. Apple’ın yeni telefonlarından en azından bir tanesinin tamamen çerçevesiz bir ekrana sahip olacağı düşünülüyor. Bunun da iPhone’un 10. yaşını kutlamak amacıyla üretilecek olan ve iPhone 8 olarak anılan model olması bekleniyor. Bu beklentiyi kuvvetlendiren yeni işaretlere de her geçen gün yenileri ekleniyor.

Çin’in popüler sosyal ağı Weibo’da Apple ürünleriyle ilgili olarak yayınladığı tasarım taslaklarının isabetli olmasıyla ün kazanan bir duyumcu, merakla beklenen yeni iPhone’a ait taslakları paylaştı. Söz konusu taslaklarda görülen cihazın tasarımı, bugüne kadar ortaya çıkan yeni iPhone sızıntılarında görülen tasarımlarla da benzerlik gösteriyor.

Sızan taslakta 137.4 mm. uzunluğunda ve 67.54 mm. genişliğinde bir cihaz görülüyor. Bu da akıllı telefonun boyutlarının iPhone 7 ile hemen hemen aynı olabileceği anlamına geliyor. Apple’ın yeni iPhone’da ana ekran tuşunu ve Touch ID parmak izi tarayıcısını ekranın altına yerleştirmesi bekleniyor.

Ancak son zamanlarda gelen bazı haberlere göre, Apple parmak izi tarayıcısını ekranın altına yerleştirme konusunda sıkıntı yaşıyor. Cupertino merkezli şirketin Touch ID’yi telefonun arkasına taşıması da ihtimaller arasında yer alıyor. Ancak bu konuda henüz somut bir bilgi bulunmuyor.

iPhone 8 dikey çift kameraya sahip olabilir

Apple’ın yeni iPhone’da da çift arka kameraya yer vermesi bekleniyor. iPhone 7 Plus’ta çift arka kamerayı yatay biçimde yerleştiren şirketin bu sefer dikey bir yerleşimi tercih edebileceği söyleniyor. Kameraya 3D ve artırılmış gerçeklik efektlerinin yerleştirilmesi de ihtimaller arasında yer alıyor.