Apple’ın geçtiğimiz yıl duyurduğu iPhone 7 Plus’ta 3 GB RAM bulunuyor. Şirketin iPhone’un 10. yaşını kutlamak amacıyla piyasaya sürmesi beklenen ve iPhone 8 olarak anılan modelde bu bellek kapasitesinin artırılabileceği öne sürülse de, son haberler bunun gerçek olması ihtimalini azaltıyor.

Analistlere göre, 5.8 inç OLED ekrana sahip iPhone modelinde de 3 GB RAM bulunacak. 5.5 inç ekranlı iPhone 7s Plus’ın da, tıpkı selefi gibi, 3 GB RAM’e sahip olacağı söyleniyor. 4.7 inç ekranlı iPhone 7s’in de selefinin çizgisini koruması ve 2 GB RAM ile raflardaki yerini alması bekleniyor.

Bu iddiayı son olarak donanım pazarının analizi konusunda uzman şirketlerden biri olan TrendForce gündeme taşıdı. Şirketin raporunda, mobil DRAM fiyatlarındaki keskin artışa dikkat çekildi. Bu durum nedeniyle Apple’ın yeni iPhone modellerinde RAM kapasitesini artırmasına pek de ihtimal verilmediği belirtildi.

Mobil DRAM pazarındaki tedarik sıkıntılarının da durumda etkili olduğu ifade edildi. Apple’ın 200 milyonu aşkın iPhone sevkiyatı çizgisini korumak için RAM kapasitesinde değişikliğe gitmeyeceğini belirten TrendForce, 4 GB RAM’e sahip modeller içinse 2018’i işaret etti.

iPhone 8 için RAM kapasitesi sorun oluşturmayacaktır

RAM kapasitesinin 4 GB’ye yükseltilmemesi, iPhone 8’in zaten yüksek olması beklenen fiyatının biraz daha artmamasını sağlayabilir. Apple’ın telefonları bileşenlerinden bağımsız olarak yüksek bir performans sergilediği için RAM kapasitesinin artmaması, yeni iPhone için önemli bir sorun teşkil etmeyecektir.