Apple‘ın geçtiğimiz yıl sonbaharda satışa sunduğu iPhone 7, küresel ölçekte 2017’nin ilk yarısının en çok satan akıllı telefonu oldu. IHS Markit’in verilerine göre, listenin ikinci sırasında aynı telefonun 5.5 inç ekranlı ve çift kameralı Plus versiyonu bulunuyor. Samsung Galaxy Grand Prime Plus ise listenin üçüncü basamağında yer alıyor.

Apple’ın akıllı telefonları üst segment seçenekler olmalarıyla dikkat çekiyor. Galaxy Grand Prime Plus ise 950 x 540 piksel çözünürlüklü 5 inç ekranıyla giriş seviyesi telefon isteyenlerin öncelikli tercihi olmuşa benziyor. 2015’te satışa sunulan iPhone 6s, listenin dördüncü sırasında yer alıyor. 2017’nin ilkbaharında piyasaya çıkan Samsung Galaxy S8 ilk beşi tamamlıyor. Galaxy S8+ da altıncı basamakta bulunuyor.

Samsung Galaxy S8+ ise yukarıda da belirttiğimiz gibi 2017’nin ilk yarısında en çok satan altıncı telefon oldu. Akıllı telefonun selefi olarak nitelenebilecek Galaxy S7 edge ise 2016’nın ilk yarısının en çok satan dördüncü telefonu olmuştu. IHS Markit, bu durumda Samsung’un amiral gemilerinin 2017’de daha geç satışa sunulmasının etkili olmuş olabileceğine dikkat çekti.

Apple’ın 2016 model akıllı telefonları zirveye yerleşse de, ikilinin sevkiyat rakamları selefleri iPhone 6s ve iPhone 6s Plus’ın 2016’nın ilk yarısındaki sevkiyat rakamlarının altında kaldı. Apple 2015’in ilk yarısında iPhone 6 ile yüzde 10’luk bir pazar payına ulaşmıştı. iPhone 6s, 2016’nın ilk yarısında pazarın yüzde 7’sini kontrol edebildi. iPhone 7’de ise bu oran yüzde 5’e geriledi.

iPhone 7 zirvede olsa da ilk 10’da çoğunluk Samsung’da

iPhone 7 2017’nin ilk yarısında en çok satan telefon olsa da, ilk 10’daki telefon sayısı bakımından Samsung Apple’ı geride bırakıyor. Samsung listeye 5 telefon sokarken, Apple adına bu rakam 4’te kalıyor. Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo ise ilk 10’a giren diğer şirket oldu.