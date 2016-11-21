iPhone 6s için Apple’dan ücretsiz pil değişim programı

iPhone 6 Plus dokunmatik ekranı için bir program duyuran Apple, bir hafta içinde ikinci yeni tamir programını açıkladı. Bu sefer, beklenmedik şekilde kapanan çok az sayıdaki iPhone 6s cihazı program kapsamına giriyor. Sadece geçen yılın eylül ve ekim aylarında üretilmiş olan cihazların bu kapsama girdiği ve bunların pilinin ücretsiz değiştirileceği belirtiliyor.

Eğer telefonunuzun bu problemden etkilendiğini düşünüyorsanız, öncelikle bir Apple Store’da veya yetkili Apple teknik servis sağlayıcısında cihazınızın seri numarasını kontrol ettirmeniz gerekiyor. Bu arada iPhone 6s’ini mobil operatörden almış olanlar için pil değişimi imkanının sunulmadığı belirtiliyor.

Apple, iPhone 6s sahiplerine cihazlarını bir mağazaya götürmeden önce tüm verilerini yedekleme, ayarları silme ve iPhone’umu Bul özelliğini kapatma tavsiyesinde bulunuyor. Ayrıca şirket çatlamış ekran ve benzeri problemlerin bu yeni tamir programı kapsamında onarılmadığını belirtiyor. Bu arada belirtilen zaman penceresinden öncesi veya sonrasına denk gelen zamanlarda üretilmiş cihazlarda görülen beklenmedik kapanmaların da tamir programı kapsamına girmediğini belirtiyor. Bu arada söz konusu sorun nedeniyle daha önce bir Apple mağazasına başvurduysanız ve piliniz değiştirildiyse, Apple telefonunuzun Eylül veya Ekim 2015 tarihinde üretilmiş olması hâlinde pil için ödediğiniz tutarı iade edecek.