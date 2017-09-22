Apple yöneticisi Craig Federighi, iOS 11 güncellemesiyle birlikte ortadan kaybolan iPhone 3D Touch çoklu görev özelliğinin gelecek yazılım güncellemelerinden biriyle geri döneceğini belirtti. Söz konusu hareket, çoklu görev ekranına hızlı biçimde ulaşmayı sağlıyordu.

Kullanıcılar parmaklarını ekranın sol kenarına doğru sıkıca bastırıp ardından sağa doğru bir sürükleme hareketi yaptığında çoklu görev ekranı açılıyordu.

MacRumors sitesinde yayınlanan e-postada, Federighi’nin “Apple teknik bir kısıtlama nedeniyle oldukça kullanışlı olan iPhone 3D Touch çoklu görev kısayolunu kaldırmak zorunda kaldı.” ifadesi göze çarpıyor. Federighi’nin iOS 11’in gelecek versiyonlarında özelliğin geri döneceğini müjdelemesi ise Apple’ın teknik kısıtlamanın üstesinden gelmeyi başardığını gösteriyor.

iPhone 3D Touch çoklu görev özelliğini geri kazanarak kullanıcılarını rahatlatacak

Hâli hazırda çoklu görev ekranına erişmenin tek yolu, ana ekran tuşuna iki kere basmak gerekiyor. iPhone X’da ise sanal ana ekran çubuğunu kaydırmak ve tam ortadayken durdurmak çoklu görev menüsüne erişimi sağlıyor. iPhone X ile haşır neşir olanlar, bu deneyimin tuhaf hissettirdiğini belirtiyor. Dolayısıyla iPhone 3D Touch çoklu görev özelliğini tekrar kazanarak, eski yeni pek çok kullanıcıyı rahatlatacak gibi görünüyor.