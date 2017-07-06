Video: iPad Pro 10.5 inç Kutusundan Çıkıyor

Apple’ın WWDC 2017’de duyurusunu gerçekleştirdiği 10.5 inç Retina ekranlı yeni iPad Pro geçtiğimiz günlerde Türkiye piyasasına giriş yaptı. Üretkenlik amaçlı bu yeni Apple tablet test merkezimize ulaştı. Üstelik Smart Keyboard klavyeli kılıfı ve yeni iPad Pro ile birlikte çıkan, üstünde Apple Pencil için de bir yuva barındıran deri kaplı, cepli kılıfla birlikte geldi. Tüm bunların kutusunu hep birlikte açıyor, ilk turu birlikte atıyor. Detaylı inceleme de çok yakında Teknoblog’da olacak.

iPad Pro 10.5’in kutusundan, standart bir Apple tabletinden çıkanların çıktığını görüyoruz. Tabletin dışında 12 W USB güç adaptörünün çıkması güzel, bu sayede tableti daha hızlı şekilde şarj etmek mümkün olacaktır. Buna ek olarak tıpkı 9.7 inç iPad Pro’da olduğu gibi, bu tabletin kutusunda da 2 metre yerine 50 santimetrelik bir USB-Lightning kablosu çıkıyor.

Smart Keyboard, 10.5 inç ekranlı tablete uyumlu şekilde, aynı zamanda Türkçe Q klavye düzeniyle birlikte geliyor. Sunduğu deneyim ise daha önce test ettiğimiz iPad Pro tabletlerin Smart Keyboard klavyelerinden farksız. Apple Pencil yuvalı, deri kaplı cepli kılıf ise iPad Pro’nun üretkenlik odaklı yaklaşımına tam uyum gösteriyor. Ayrıca şimdiye kadar çantada farklı bir cepte taşıdığımız kalemin tabletle daha yakın şekilde taşınmasını sağlıyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, detaylı inceleme çok yakında Teknoblog’da olacak. Şimdi sizi kutu açılımı videosuyla başbaşa bırakalım.