Apple’ın geçen ay duyurusunu gerçekleştirdiği 2017 model iPad Türkiye’de satışa sunuldu. Test merkezimize de ulaşan bu yepyeni tabletin detaylı incelemesini çok yakında Teknoblog’da bulacaksınız. Ancak henüz açılmamış, jelatini üstünde olan bu kutunun açılışını hep birlikte gerçekleştirelim, ilk turu da hep birlikte atalım.

Ayrıca 2017 model iPad’i geçen yıl çıkan 9.7 inç ekranlı iPad Pro ile kısaca karşılaştırıyor, bu iki tablet arasındaki farklara kısaca göz atıyoruz. Daha sonra detaylı bir karşılaştırma videosu yayınlamayı planladığımızı da belirtmeden geçmeyelim.

iPad (2017) ile ilgili detayları çok yakında yayınlayacağımız incelemede bulacaksınız. Şimdi sizi kutu açılımı videosuyla başbaşa bırakalım. İyi seyirler!