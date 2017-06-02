1 Güvenlik

Listenin en başına “güvenlik” maddesini eklemek gerekiyor. Bir kullanıcıya bir iPhone ya da iPad’in tercih edilmesinin nedenlerinin başında güvenlik geliyor. iOS’in tasarımı ve alt yapısı, mobil işletim sistemleri arasında en gelişmiş güvenliği sunar nitelikte. iOS kullanıcıların kişisel bilgilerini korurken, donanım ve yazılım özellikleri virüs ve istenmeyen yazılımlara karşı koruma sağlıyor. Her ne kadar çeşitli korsan yöntemlerini görsek de, iOS cihazlarında kilit ekranını kırmak neredeyse imkansız ya da çok zor. Touch ID parmak izi okuyucusu da ek güvenlik katmanı getiriyor. Safari’deki özel gezinme özelliği, web sitelerinin kullanıcı takibi yapmasını engellerken, çerezleri engelleme gibi gizlilik ve güvenlik önlemleri ek güvenlik sağlıyor.

Kullanıcı tarafında olduğu gibi, uygulama geliştirici tarafında da güvenlik katmanlarının etkisini görüyoruz. iOS, geliştiricilerin mümkün olan en güvenli uygulamaları geliştirmeleri için birinci sınıf şifreleme ve uygulama taşıma güvenliği araçları sunuyor. Donanımdan işletim sistemine ve App Store’a kadar sistemin tamamında güvenlik Apple tarafından sağlanıyor. Ayrıca, iOS’in tamamen Apple’ın kontrolünde olması da güvenlik korumasının en önemli özelliklerinden bir tanesi olarak nitelendirilebilir. Apple tarafından detaylı bir şekilde test edilmeyen içeriklerin sistem içerisine giriş yapması daha en baştan engelleniyor. Uygulama geliştiriciler için de güvenlik ön planda tutulduğu için sistem içinde yazılım ve kodlama bilgileri saklanıyor.

Apple Mekanizmaları, uygulama geliştiricilere hem tasarım hem de içerik anlamında yol gösteren prosedürler sağladığı için, bir yandan geliştiricilere en iyi uygulamayı sunmaları konusunda destek olurken, kullanıcı deneyimini de en üst seviyede tutuyor. Belirli bir form ve sistem için yazılmış olan uygulamalar tüm Apple mobil cihazlarında akıcı bir şekilde çalışıyor. Uygulamalar yalnızca Apple’ın standardı yüksek sıkı prosedürlerine uygun olmaları ve gerekli testleri tamamlamaları hâlinde yayınlanabiliyor. Bu prosedürler ve Apple’ın geliştiricilere sağladığı tasarım standartları sayesinde geliştiriciler zaman ve çabalarını kullanıcılarına en iyi içeriği sunmaya ayırıyor.

iOS uygulamaları ve oyunları sadece App Store’dan indirilebiliyor, bu şekilde devamlı güncel olan güvenlik mekanizması uygulamaların kontrolünü sağlıyor. Geliştiricilere, kullanıcılar için en güvenli uygulamaları geliştirmeleri amacıyla şifreleme, uygulama transfer güvenliği ve çok daha fazlasını içeren tüm gerekli araçlar sağlanıyor ve uygulama içinde paylaşılan kişisel bilgileri korunuyor.