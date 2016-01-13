Apple geçtiğimiz pazartesi akşamı iOS 9.3 beta sürümünü geliştiricilere dağıtmaya başladı. Apple’ın öne çıkardığı iPad için eğitim ve diğer özelliklerin yanında bazı özellikler de yeni yeni keşfedilmeye başlandı.

iOS 9.3’ün detaylarının açıklanmasıyla birlikte en fazla dikkat çeken “Night Shift” olarak adlandırılan özellik olmuştu. Night Shift sayesinde iOS cihazın ekranı tarafından yayılan mavi ışığı kısıyor, böylelikle gece saatlerinde cihazı kullanmak göz için daha rahat oluyor.

iOS 9.3 ile birlikte iPhone 6s ve iPhone 6s Plus sahiplerini memnun edecek önemli bir değişiklik daha geliyor. 3D Touch’ın önemli işlevlerinden olan Hızlı Aksiyonlar’a yeni kısayollar ekleniyor.

Eğer milyonlarca iPhone 6s veya iPhone 6s Plus kullanıcısından bir tanesiyseniz, iOS 9.3 yayınlandıktan sonra ana ekrandaki Appleö uygulamalarının ikonlarına parmağınızı hafifçe bastırarak daha fazla seçeneğe erişebileceksiniz.

iOS 9.3 beta ile ortaya çıkan yeni Hızlı Aksiyonlar

9to5Mac sitesi iOS 9.3 ile birlikte gelecek yeni Hızlı Aksiyonlar’ı listelemiş. Aşağıda en fazla dikkat çekenlerin ekran görüntülerini bulabilirsiniz:

Ayarlar ikonuna hafifçe bastırdığınızda da Hızlı Aksiyonlar menüsü açılacak. Burada Wi-Fi, Bluetooth, duvar kağıdı ve pil olmak üzere en çok kullanılan Ayarlar sayfalarına hızlı erişim sağlanıyor.

App Store uygulamasının Hızlı Aksiyonlar menüsüne şimdi mevcut güncellemeler ve satın alınanlar sayfaları da ekleniyor.