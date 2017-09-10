Apple önümüzdeki salı günü düzenleyeceği etkinlikte, iPhone’un 10. yılı şerefine “iPhone X” adını taşıyan özel bir model çıkaracak gibi görünüyor. Bu cihazın donanımı ve özellikleriyle ilgili çok sayıda dedikodu ve sızıntıya tanık olduk, ancak şimdiye kadar herkes bu cihazdan iPhone 8 olarak söz etti.

Görünüşe göre, Apple en üst model telefonu iPhone X adıyla çıkaracak. Tabii ki, sızan iOS 11 Golden Master yazılımında yer alan ibare gerçekse…

Steven Troughton-Smith adlı iOS geliştiricisi D22 kod adıyla anılan ve çerçevesiz ekrana sahip iPhone X ile ilgili bazı referansları keşfetti. Böylelikle ilk kez Apple’ın iPhone’un 10. yılını işaret eden özel bir ada sahip cihaz planladığını net bir biçimde anlamış oluyoruz.

Bu arada Troughton-Smith final iOS 8 yazılımında ayrı iPhone 8 ve iPhone 8 Plus referansları da keşfetti. Bu da Apple’ın geleneksel S adlandırmasını bu sefer tercih etmeyeceğini ve OLED ekranı taşımayan iPhone’ları için iPhone 8’e geçiş yapabileceğini gösteriyor. Bu arada OLED ekranlı iPhone için iPhone Edition, iPhone Pro ve iPhone 8 gibi farklı adları görüyorduk.

Üzerinde konuşulan ve sızıntıların kaynağı iOS 11’in final yazılımı olsa da, Apple iPhone X mağazalara gelmeden önce bu yazılımda düzenlemeler yapabilir ve adını tamamen değiştirebilir. iPhone X’in piyasaya çıkışının OLED tedariğinde yaşanabilecek sıkıntılardan dolayı gecikebileceğine dair birçok haber çıkmıştı. Bu nedenle Apple’ın Samsung’un yanında acilen başka ekran tedarikçisi bulma ihtiyacı duyduğu da dillendirilmişti.

Eğer iPhone X diğer iki modelden biraz daha sonra çıkacak olursa, Apple’ın gelecek bir iOS 11 sürümünde adını değiştirme ihtimali de bulunabilir. 1000 dolarlık yurt dışı satış fiyatına sahip olacağı söylenen akıllı telefonla ilgili daha fazla detayı önümüzdeki salı düzenlenecek Apple etkinliğinde elde etme fırsatı yakalayacağız.