Apple yeni iPhone’larını, yeni Apple Watch’u ve 4K HDR desteğine sahip Apple TV’yi tanıttığı etkinlikte yazılım konusuna fazla değinmedi. Ancak şirket daha önce duyurduğu iOS 11, tvOS 11 ve watchOS 4 gibi yazılımlarının mevcut cihazlara yüklenebileceğini açıkladı.

Apple’ın en yeni iOS sürümü, 19 Eylül’den itibaren mevcut iOS işletim sistemli cihazlara yüklenebilecek. iPhone 5s ve sonrasında piyasaya sürülen iPhone’lara, iPad mini 2 ve sonrasında çıkan tüm iPad’lere ve altıncı nesil iPod touch’a yeni nesil işletim sistemi yüklenebilecek.

Apple’ın akıllı saati Apple Watch için hazırladığı işletim sistemi watchOS’in en yeni sürümü watchOS 4 de 19 Eylül’de yayınlanacak.

iOS 11 WWDC 2017’de tanıtılmıştı

Apple, en yeni mobil işletim sistemini haziran ayında gerçekleştirdiği geliştirici konferansı WWDC 2017’de tanıtmıştı.